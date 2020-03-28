日本新冠感染者单日首破百名 各地呼吁减少外出

2020年3月27日，日本首都东京证券交易所前，戴着口罩的行人从交易所屏幕前经过。

27日，日本国内新确诊感染了新型冠状病毒的人达124人，超过26日的96人，单日统计首次突破100名，28日，又有70人以上感染，包括“钻石公主”号游轮乘客船员及乘坐包机及政府政府专机回国的人在内，感染者累计达到2300人，而死亡人数增至63人。

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东京、埼玉和神奈川1都2县纷纷要求所辖地居民如果没有非常必要和紧急的事情尽量避免出门，由于东京都感染人数急剧增加，日本至少13个县呼吁所辖居民尽量避免前往东京。28日，东京都又新查出感染者60多人，达约360人，占全日本之首。

现在正值赏樱季节，而东京都知事小池百合子27日在东京都政府举行例行记者会，指出为了防止新型冠状病毒感染扩大，呼吁都民对于观赏樱花进行自我克制。

27日，归东京都管辖的樱花名胜上野公园(台东区)、代代木公园(涩谷区)、井之头公园(三鹰市)3个公园，禁止樱花路上的人员通行。新宿御苑、小石川后乐园等超过16个樱花名胜地一直到4月12日停止营业。

电影院、展览馆、游园地等也纷纷停止营业，许多商店的食品被顾客抢购，一些商店也缩短了营业时间。

小池百合子在27日的记者会上，针对连续3天感染者超过40人，是否要实行为防备疫情扩大而修改的特别措施法中的“紧急事态宣言”时指出，“现在或许是相当接近宣布“紧急事态宣言”的阶段。此时应该如何努力应对，我将思考对策”。

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