新冠肺炎：台湾大学研发出30秒行动快筛仪

据报道：台湾大学医学院医材影像研究所研发出“肺炎行动快筛仪”，可将筛检时间缩短至30秒，甚至还能找出无症状肺炎患者。

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更快找出新冠肺炎患者，才能尽快隔离、治疗，但目前主要采用的核酸筛测法等待结果的时间较长，约需4小时，而且由于是从咽喉取得黏液，采检过程可能造成病人不适，喷出口沫鼻涕，对采检人员产生危险。而台湾这款仪器为手持性、非侵入的检测装置，对操作人员较安全。

台大研发的“肺炎行动快筛仪”是把一个感测罩放在身体的肋膜腔两侧，跟皮肤接触，在肺部产生电场频率，呼吸30秒后，由系统分析相关数值，查看肺部有无浸润与积液情况。

研发团队在记者会上表示，人体被新冠病毒传染后的第1～2天就有传染力，开始出现症状的平均天数为5.1天。但肺浸润在达到25～250cc时仍是无症状，成了检测瓶颈，而核酸筛检需等到病毒量够大才能检测出来。

台大医学院医材与医学影像研究所长林世明介绍，他们是比照X光机的作用，直接量测肺部阴影状况，提前筛检出新冠肺炎的前期症状。“这个仪器可以随时用于初期或是严重肺炎，也可以变成一个病程监测仪。你不需要一直用X光或电脑断层来量测，所以随时都可以检测。”

有轻微肺浸润却还没出现症状的患者，照X光不容易发现，只有电脑断层或许可能发现。这种直接用仪器侦测肺部轻微肺浸润的方式，提供机会更早查出无症状感染者。但有些无症状患者，如果肺部没有出现浸润状态，就无法用这种仪器验出来。

中国专家钟南山对1千例新冠肺炎患者的研究发现，通过电脑断层发现肺部出现浸润的患者，大约占7成，表明有3成新冠肺炎患者的肺部几乎是没有问题的。

台湾这种肺炎行动筛检仪可直接摆在机场对入境旅客做快速筛检，若发现疑似肺炎病例，再进一步做电脑断层确认。

关于这种新检测工具的局限性，台大研究人员表示。这款行动筛检仪目前仅有一些个案研究，发现其敏感性是5成到6成，表明该普筛可能10个会漏掉3、4个患者，跟现在的鼻腔试剂筛检差不多。未来要有更多的研究资料，才能得知行动筛检仪敏感性有多少。

研究团队表示，肺炎行动筛检仪目前将进入基础临床试验，未来希望可以应用在机场协助防疫。但这款仪器是有用的检测工具，但不能取代其它检测，建议仍要搭配量体温、旅游史、传统鼻腔检测等工具同时进行。

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