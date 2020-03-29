朝鲜发射两枚疑似近程弹道导弹 韩政府：下月起所有入境人员一律隔离

自首尔方面消息，韩国联合参谋本部3月29日表示，韩军今晨6点10分许发现有2枚疑似近程弹道导弹的飞行器，从朝鲜元山市一带朝着东北方向的半岛东部海域发射。同样在当天，韩国总理丁世均宣布，自4月1日0点起所有入境人员不分国籍一律隔离两周。

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据韩联社的报道称，这两枚飞行器射程约230公里、高度约为30公里，推测为短程弹道导弹。目前，韩美军方正在深入分析飞行器的各项参数。韩军联合参谋本部表示，韩国军方密切监控朝方是否有其他与发射活动相关动向，并维持警戒态势。

这是朝鲜自本月21日发射有“朝版陆军战术导弹”（ATACMS）之称的新型近程弹道导弹以来时隔8天再次射飞行器，也是今年以来第四次发射。据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩2日和9日两次指导朝鲜人民军前线远程炮兵部队火力打击训练，21日观摩战术制导武器示范射击。朝中社援引金正恩的话报道，朝鲜近期开发的新型武器系统和正在开发的战术及战略武器系统将对朝鲜实现国防战略重大改变发挥重大作用。

韩联社的报道则认为，本月2日和9日朝鲜发射超大型多管火箭炮，这可能是冬季演习的一个部分。据分析，2日发射的两枚炮弹之间的发射时差为20秒，9日第一枚和第二枚之间的发射时差为20秒，第二枚和第三枚的发射时差为1分钟以上。21日上午6时45分，朝鲜从平安北道宣川地区朝向东部海域发射2枚疑似近程弹道导弹的飞行器。韩国军方提出，在世卫组织宣布新冠病毒全球大流行疫情困扰世界之际，朝鲜这一军事行动非常不合时宜，并敦促朝方立即停止这种做法。

此外，韩国总理丁世均介绍称，4月1日0点起所有入境人员不分国籍一律隔离两周。他说，虽然韩国政府加强了对来自欧美入境人员的检疫，但考虑到疫情在全球蔓延的势头史无前例，现在需要采取额外措施。丁世均称，为了事实上阻挡旅游等非必需入境将扩大对短期居留人员的隔离义务，如果在韩国没有固定居所，将定点强制隔离两周，费用自理。另就疫情带来的经济影响问题，丁世均强调，美国过去一周申领失业金的人数增加三百万，很难说对外依存度高的韩国受到的经济冲击会比美国更小，并要求企划财政部和雇佣劳动部不仅要周密实施稳定劳动力市场的现行措施，还要制定额外措施。

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