菲律宾卫生部澄清中国援菲试剂盒：符合世卫标准

菲律宾卫生部3月29日发布公告，对有关中国援菲新冠肺炎检测试剂质量的事宜作出澄清。菲卫生部称，中国政府捐赠的华大基因核酸检测试剂盒和圣湘核酸检测试剂盒，经由菲律宾热带病研究所评估，其测试水平与世界卫生组织提供的试剂盒相当。菲律宾政府无需单独购买其他试剂盒。此前，菲卫生部副部长韦尔吉雷（Maria Rosario Vergeire）在周六的一场视频记者会上介绍称，根据世卫组织标准，中国送赠予菲律宾的新冠肺炎测试剂盒，部份准确度仅达40%。

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韦尔吉雷在当时续称，菲律宾当局会将这批准确度低的试剂盒储存起来，但不会使用。对此，菲律宾卫生部发表的最新公告显示，昨日的记者会上提到的准确率只有40%的是另一个品牌的试剂盒，该品牌的试剂盒由一个私人基金会捐赠。菲律宾热带病研究所经过初步审核后认为，有必要对该品牌的试剂盒进行后续验证。为了最大程度地减少这一额外步骤，菲各方同意在后续的捐赠中使用华大基因和圣湘核酸检测试剂盒。菲卫生部还对于先前发布的公告造成的误解表达了歉意。

菲卫生部长杜凯（Francisco Duque）在3月29日也通过短信向中国驻菲律宾大使作出回应。杜凯称，中国援助菲律宾的核酸检测试剂盒没有任何质量问题，符合世界卫生组织和菲律宾热带病研究所的标准。杜凯再次感谢中国政府对菲的援助。另一边，中国驻菲律宾大使馆29日刊发声明称，经菲卫生部确认，中国迄已援菲的2000人份华大基因和10万人份圣湘核酸检测试剂盒质量非常好，不存在任何准确度问题，完全符合世界卫生组织相关国际标准。

声明称，中方高度关注菲律宾新冠疫情发展，关心菲律宾人民及在菲中国同胞的健康和安全，支持菲政府为抗击疫情所做的努力，并一直提供力所能及的支持和帮助。中国大使馆坚决反对在未经科学测试的情况下，基于道听途说发表不负责任的言论和报道，误导公众和舆论，干扰中菲携手合作抗疫大局。

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