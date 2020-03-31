中国籍渔船与日本军舰东海相撞 一渔民受伤 日军舰受损

日本海上自卫队驱逐舰“岛风号”3月30晚在鹿儿岛县屋久岛以西约650公里的东海公海与中国籍渔船相撞。对此，中国外交部发言人华春莹31日证实了这则消息，并指已就此向日方表达关切。

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日本共同社31日上午援引日本海上自卫队方面表示，中国籍渔船上有13名船员，没有人死亡或失踪。日方“岛风号”驱逐舰和中国渔船目前都停泊在现场海域，日本海上保安厅与防卫省正在调查详细经过。报导引述日本防卫省方面表示，“岛风号”于29日上午开出位于长崎县的佐世保基地，当时正在执行警戒监视任务。撞船导致左舷一侧的水上约5米部分受损。报导并表示，没有消息显示渔船采取了挑衅行动。

北京方面，华春莹称，据了解，昨天傍晚7时30分左右，在中国浙江舟山以东的东海海域，发生了一艘中国渔船与日本自卫队舰艇擦碰的事故。事故导致一名渔民腰部受伤，中国海警正在现场进行处理，事故原因正在进一步调查中。她指出，事发海域位于中国近海，日本自卫队舰艇在有关海域活动，并对中国船只的航行安全造成影响，中方已就此向日方表达了关切。她说，“目前中日双方正在就此保持沟通，我们希望日方积极配合，尽快查明事故原因，防止此类事件再次发生。”

据日本放送协会（NHK）报道称，冲撞造成“岛风”舰左舷水线上五米处出现长1米、高20厘米的破损。舰员没有伤亡。舰载小艇抵近观察渔船后发现，渔船上13人也没有大碍。事故后，两船均可自主航行。

据悉，“岛风号”驱逐舰是日本海上自卫队“旗风”级驱逐舰的二号舰（共两艘），该舰1988年服役，舰长150米、舰宽16.4米，满载排水量为5900吨。“旗风”级是日本宙斯盾舰服役前最后一级防空驱逐舰。日方正逐步以新盾舰换下这两艘老舰。本月19日，“摩耶号”（DDG-179）服役，同日旗风舰转为训练舰。明年3月羽黑号服役后，“岛风号”也将转为训练舰，退出一线行列。

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