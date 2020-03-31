京奥运会决定明年7月23日举行

2020年3月25日，在日本东京台场海洋公园的海滨地区的巨型奥林匹克五环。 路透社/加藤一生

国际奥委会（IOC）、东京奥运会组织委员会、东京都政府和日本政府四方于3月30日，就因新型冠状病毒疫情在世界蔓延而延期的东京奥运会的举行日程达成共识，决定明年7月23日开幕，闭幕日期为8月8日。残奥会在2021年8月24日开幕，到9月5日闭幕，这一决定在30日召开的国际奥委会临时执委会会议上获得通过。

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东京奥运会原定今年7月24日开幕，日本时间3月24日晚，日本首相安倍晋三与国际奥委会（IOC）主席巴赫进行电话会谈，鉴于新冠疫情在全球扩大蔓延，双方就东京奥运和残奥会延期一年，最晚2021年夏季举办达成一致。

国际奥委会30日公布，国际奥委会主席巴赫、东京奥运会组织委员会委员长森喜朗、东京都知事小池百合子、日本东京奥运会、残奥会担当大臣桥本圣子通过电话对新日程进行了讨论，并取得共识。

国际奥委会等认为这个新的日程“对于与保健当局和运动会组织相关联的所有的人们来说，给与了对处经常变化的事态及由于新型冠状病毒引起的混乱的最大限度的时间。”

近年来，奥运会包括开幕式在内都是17天的日程，按惯例，都在星期五开幕，并在奥运期间第3个星期日闭幕，明年的日程也将遵循此惯例。

国际奥委会主席巴赫就此新日程指出：人类现在正处在黑暗的隧道之中，而2020东京奥运会和残奥会将成为隧道前面的光明。

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