台湾外援口罩了 华春莹这样批

针对台湾将捐赠欧美及友邦1000万片口罩，中国外交部发言人华春莹今天说，美国疫情严峻，台湾愿意提供帮助，大家都乐见其成。但若“岛内个别人想就疫情搞政治操弄”，就得“自省自重”。口罩在台湾与大陆之间疫情以来一直是攻防敏感议题。台湾口罩生产充裕后允许出口外援。

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据中央社今天报道说，台湾对外捐赠口罩 中国有意见中国外交部下午举行例行记者会。据中国官方的澎湃新闻说，华春莹在回答媒体提问时，作上述表示。据华春莹首先说，“我好像记得，在中国疫情刚刚发生的时候，台湾当局是不是有人发布公告说不允许口罩出口”。

据华春莹提到，现在美国国内疫情形势十分严峻，中国很多省市、企业也在努力积极自发地去向美国人民提供力所能及的帮助。如果台湾愿意提供帮助，大家都乐见其成。据华春莹随后声称，“如果岛内个别人想就疫情搞政治操弄，那他们可能就得要自省自重了”。

据总统蔡英文今天表示，台湾将对外提供口罩、技术、药物协助，捐赠1000万片口罩给疫情严重国家的医疗人员。外交部随后宣布，1000万片口罩中的700万片将捐赠给疫情严重的欧洲国家、200万片捐赠美国、100万片捐赠友邦国家。

据蔡英文总统提到，台湾已从过去的口罩进口国，转变成全球第二大的口罩生产国。口罩日产量不断向上突破，可以充分供应国内需求。

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