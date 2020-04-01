台湾纵火夺6亲命案恶主今天遭枪决

台湾桃园市男子翁仁贤2016年除夕刻意纵火，烧死6名至亲，案经上诉后由最高院判处死刑。对此，法务部证实，翁仁贤已于今（1）日枪决伏法。台湾酝酿废除死刑，此死刑执行引发台湾社会关注。

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据东森新闻今天报道说，纵火6至亲夺命！死囚翁仁贤“枪决伏法”。

台湾法务部证实，翁仁贤已于今（1）日枪决伏法。有消息说，行刑时，翁仁贤遭开两枪。

据消息称，过去判决指出，54岁的翁仁贤在家中排行老么，却于2016年2月7日的大年夜，趁家中16人围炉时，以事先装好汽油的保特瓶、牛奶罐泼洒三合院、屋内纵火，导致年迈的父母、姪子、姪女、姪媳与外籍看护当场葬生火窟，另有5人受到灼伤。

翁仁贤逃亡5天被逮捕到案，被检方依杀害直系血亲尊亲属等罪，提起公诉，但翁男开庭时多次辱骂法官“Fuck You”、“恐龙法官”、“胡说八道”、“丢人现眼”，甚至呛家人、对媒体比中指。

翁仁贤一、二审、更一审均被判处死刑，案经上诉，最高法院于去（108）年7月10日认定，翁仁贤预谋杀害亲人，对遗属造成难以走出的痛苦及伤害，且家属不肯原谅翁仁贤，撤销原判决，自为改判仍判翁仁贤死刑定谳、褫夺公权终身。

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