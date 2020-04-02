日本决定禁止73个国家人士入境

随着新型冠状病毒感染在全世界的蔓延、扩大，日本政府4月1日决定，拒绝进入日本的国家新增49个国家，其中包括美国、中国和韩国，由此日本拒绝入境的国家增加到了73国

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外务省3月31日，把这49个国家和地区的传染病危险提醒级别上调至“三级”，也是劝告日本国民暂时不要到这些国家去，同时也将这些国家列入拒绝入境的对象国。

此前日本已将中韩两国的部分感染严重地区和欧洲及伊朗等24个国家全境列为禁止入境对象，加上新添加的49个国家，全球超过三分之一国家和地区的外国人都成为禁止入境的对象。

这一措施在4月3日开始实行，暂定到4月末结束。实行以后，申请入境日前两周内曾在对象区域逗留的外国人都无法进入日本。安倍还要求所有入境者在检疫所长指定的场所、自己家里或旅店等进行自我隔离14日，并且不要利用公共交通工具。

对于日本到4月2日为止向全世界发放的所有一次、多次签证，都在这一时期失效，所有的免签措施也将失效。

目前日本海外输入病例也成了一个防治新冠感染的重要课题。一直到3月上旬开始的时候，海外输入病例在全体冠状病毒检查呈阳性者所占比例为0%，从3月11日开始增加，到3月22、23日，在日本新发现的阳性反应者中占近40%，之后每天都有20人左右。

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