口罩荒 日本的口罩哪儿去了

武汉预定4月8日城市解封的消息传出后，中国抗疫之战迎来了胜利的曙光。反观日本的疫情虽处在爬坡期，口罩紧缺问题日益严重。其实2018年的日本口罩产量和进口量达到了55亿个，由于对口罩需求的逐年增加，日本每年仅口罩库存就超过了8亿个。新型冠状病毒的疫情在日本蔓延后，日本地方政府的口罩储备捉襟见肘，各大连锁药妆店自2月上旬以来口罩基本断货，许多买不到口罩的日本民众发出了“口罩去哪儿了”的拷问。作为全球口罩消费第一大国的日本，为什么在市场上买不到口罩？一时成为坊间热议的话题。

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据日本经济新闻今天刊发署名文章，解释日本的口罩去哪儿了？

据该文称，日本口罩工业会注册的口罩生产企业115家，日本国内年产口罩在11亿个，拥有尤妮佳、兴和、玉川卫材、白元等一批著名的品牌。目前，各口罩企业虽然超负荷生产，口罩缺口依然庞大。据日本总务省国情调查分析，日本第二、三产的就业人口为5836万人，疫情之下，大多数企业要求员工上岗戴口罩。加上日本各级各类学校如果于4月上旬开学后会有1580万学生返校，政府要求授课时师生戴口罩。另外，每年3月和4月是杉树花粉大量飘散的季节也是日本口罩需要的高峰期。根据2016年的东京市花粉症调查可见，具有过敏性体制的人口占东京总人口的48%之多。

由上可见，日常性使用口罩的日本民众的基数很大，假设按日本二分之一的人口(6200万人)，每人每天一个口罩，一周5个营业日来推算，日本的口罩需要每周至少要达到3亿个，加上医疗系统的口罩消耗，可以推测目前的需求是往年的3倍以上。

文章认为以下三个原因造成了日本的口罩紧缺。第一，中国游客和日本居民恐慌性的爆买。今年1月，疫情在中国爆发后导致中国国内“一罩难求”，引起了赴日中国游客在各个药妆店对口罩进行扫货，从而在短期内清空了日本国内流通渠道的口罩库存。2月初，随着发生新型冠状病毒聚集性感染的“钻石公主号”游轮进入横滨港以及日本国内患者的增加，购买预防用口罩的消费者激增，需求远远超过了日本国内口罩的生产速度，造成药妆店等销售渠道纷纷宣告售罄。日本卫生材料工业连合会称仅今年1月就售出了15亿个口罩，为历年同期之最，相当于平时每月5倍的销量。

第二，大量囤货高价倒卖造成口罩流通的混乱。由口罩的供给不均衡产生的商机推动部分赴日中国游客、在日华人以及日本民众加入了抢购口罩的大军，大量买取口罩后或是寄往中国牟取暴利，或是在日本二手商品交易平台Mercari、雅虎拍卖网站上高价竞卖。网上拍卖口罩89次，销售额达到888万日元的静冈县烧津市议员诸田洋之也成了日本媒体的众矢之的。从3月15日开始，日本政府对高价转卖口罩者处于1年以下的有期徒刑或100万日元以下的罚款，以此杜绝囤积倒卖口罩的行为。

第三，中国抗疫限制了口罩出口。日本卫生材料工业连合会统计显示，日本市场的口罩中7成是中国生产，2成是日本国产。疫情爆发在春节长假期间，中国口罩企业停产造成国内口罩严重短缺。疫情形势严峻后所有生产的口罩由防疫指挥部统一调配，不得出口和对外销售。加上疫情使口罩原料工厂的复工推迟，中国出口日本的熔喷无纺布受阻也导致日本国内的口罩生产陷入停滞。

该报道说，针对口罩紧缺的问题，日本内阁官房长官菅义伟表示，政府在1月28日时已经要求口罩企业通过24小时生产来加大产能，达到每周供应口罩1亿个以上。由于人手不足等原因，日本的口罩绝对数量依然不足。对此，日本政府于3月11日决定从国家储备的641万个口罩中向民间提供250万个，并且从国家预算中拨出103亿日元用于防疫，对于增设口罩产线的企业最多提供3000万日元的补贴，力争在3月达到月产6亿个口罩的目标。

截至3月25日，已有兴和、夏普等14家企业提出申请，新增月产7450万个口罩的产能。夏普自3月24日起，在三重工厂生产液晶屏的无尘室中每天生产15万个口罩，不久将增设10条生产线，口罩日产量可以达到50万个。随着政府补贴的推进，预计日本口罩的周产量从疫情前的2000万个提高到1亿个左右。目前，多数企业在设备投资上依然持慎重态度，即使达到月产6亿个口罩也未必能解决日本的口罩需求。

该报道说，3月25日晚，东京都知事小池百合子召开紧急记者会表示，东京面临疫情爆发的重大局面，有可能采取封城等措施。随着患者的攀升，日本对口罩和卫生防护用品的需求量会日益增加。借鉴中国国内的上汽通用五菱汽车、中国石化等多家公司跨界造口罩的经验，相信今后日本各大企业也会跨界加入抗疫大军，“众志成城，共抗疫情”已成全球各国的当务之急。

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