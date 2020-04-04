印度研发有抗病毒涂层的口罩防护衣

为对付新冠疫情升温，印度理工学院堪坡分校研究团队正在开发可用在口罩和防护衣上的低成本抗病毒涂层。

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中央社从印度报道：印度科技部4月4日发表声明指出，印度理工学院堪坡分校（IIT Kanpur）科学家正在研发一种保护性涂层，在製造口罩和防护衣时将涂层覆盖表面，以对抗2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。

据介绍：研究团队正使用一种常见的聚合材料来研发能杀病毒的涂层，这种材料可以抵抗微生物和病毒附著，可破坏或中和冠状病毒或流感等其他病毒，且能重複使用，这种涂层将成为生产抗病毒口罩与防护衣，成本效益较好的解决方案，提供给容易受到感染的医护人员，可供医院广泛使用。

印度科技部科技署署长说，通常口罩是透过过滤和阻挡病原体及飞沫来保护戴口罩的人，但如果能将抗菌与抗病毒成分固定在口罩织物上，且可重複使用，将可长期在隔离病房等关键环境使用。

为防止民众疯狂抢购口罩，印度卫生与福利部建议民众可自行手工製作重複使用的口罩。印度24个省级的自助小组成员，已发起生产口罩运动，399个县市响应，最近10天已生产1320万个口罩。

截至今天，印度新冠病毒肺炎确诊病例累计达2902例，死亡人数68例，但实际数字被认为更多。最近短短24小时就确诊超过千例，疫情恶化严重。

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