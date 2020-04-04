新冠病毒 添腹泻新症状 台湾纳通报定义

台湾新冠肺炎除了发烧、呼吸道症状之外，日前新增嗅觉、味觉丧失，但近日有患者陆续出现腹泻症状。对此，中央流行疫情指挥中心今（4）也表示，已进一步在专家会议讨论，腹泻会纳入通报定义。

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据东森新闻今天报道称，新冠肺炎确诊个案又有“腹泻”症状，庄人祥指将纳入通报定义！

消息说，台湾指挥中心今公布7例新确诊个案，其中又有2例个案出现腹泻症状，因此外界也相当关心腹泻是否纳入通报条件？指挥中心发言人庄人祥说，今天的专家会议的确有讨论这议题，根据最新的结果是，有关不明原因的腹泻，决议纳入通报定义的临床条件，但不会列入扩大采检，目前还在走行政流程，之后会再公布。

根据统计，昨（3）日台湾新增893例新型冠状病毒肺炎相关通报，截至目前累计35,442例(含31,384例排除)，其中355例确诊（今日新增案349至355），分别为304例境外移入及51例本土病例，确诊个案中5人死亡，50人解除隔离，其余持续住院隔离中。

报道称，另外，有关3月29日及30日定点返台专案航班共367名湖北返台民众，3人有发烧症状后送就医，其中2人一采阴性、1人检验中；其余健康情形良好，持续密切健康监测。

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