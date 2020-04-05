蔡英文推特暴涨看推流量 台湾内外看成宣传大平台

新冠肺炎疫情在世界爆发之际，台湾抗疫成果被国际所瞩目。事实上，总统蔡英文的幕僚在3月初就操盘召集“辣台派”，其中“推特”的部分，更在1个月内增加近10万追踪人数，近日总数也突破90万人，可说是台湾政府对外宣传的最大平台之一。

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据东森新闻今天报道称，蔡英文推特暴涨10.6万人，突破90万追踪成台湾最大国际宣传平台。

该报道引述民进党副秘书长林鹤明表示，事实上国际宣传战已经默默在推特上面开打，中国大陆外交部在2019年11月开设推特，外交官也纷纷注册推特帐号。他说，当时规划3月初宣示2020年要号召“辣台派”主打国际赛后，蔡英文的推特一个月增加近10.6万人追踪，近日总数突破90万人，堪称台湾政府对外宣传的最大平台之一。

据林鹤明举例，之前3月11日以纸鹤慰问日本，并共同防疫的推文，逾20万人按赞，还有日本喜剧天王志村健因新冠肺炎逝世，蔡英文在推特表示哀悼，也获得约23万的回响，这则贴文还成为日本雅虎首页当日主要新闻受到讨论，也在当天NHK晚报头条被引用，日本电视台和TBS等媒体也都报导蔡英文的推特，在日本社会引起广大回响。

报道称，林鹤明表示，日前蔡英文宣布将捐赠1000万片口罩，提供疫情严重国家的第一线医护人员防护一事，除了脸书、Youtube直播外，与过去总统府记者会不同的地方是，蔡英文首次采用推特直播，将台湾支援国际的记者会透过这个管道，更能在第一时间向全世界说明，同时特别规划一段英文发言，透过网络社群让世界看见台湾。在此一记者会结束后，有许多国家代表也同样在社群上感谢台湾支援，也显见国际宣传的需求与力度。

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