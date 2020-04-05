韩国抗疫在欧洲受表扬 与台湾比韩媒批巨大差异

4月3日，韩国新冠肺炎确诊病例破万，被指是因政府初期应对不利而造成的结果。媒体批评这与病毒扩散初期就采取了果断防疫措施的台湾和香港相比，在诸多方面都形成了鲜明的对比。近日，虽然日新增病例数较上月初呈现明显的放缓趋势，但韩国政府始终不尽如人意的防疫对策仍旧遭人诟病。新冠疫情蔓延的欧洲借鉴韩国防堵疫情经验。

广告 继续浏览后续

据朝鲜日报报道，韩国与台湾新冠患者比例10000:329，政府的犹豫不决导致巨大差异。

3日，韩国中央防疫对策本部称，以当天上午0点为基准，韩国累积确诊病例10062例。这距离1月20日从中国武汉经仁川机场入境的中国人（女，35岁）被确认为韩国首例确诊病例后，时隔74天的时间。

该报道称，有舆论评价，这与被指为“防疫模范”的台湾、香港等地的情况形成鲜明的对比。此前，台湾在1月20日，与韩国同一天出现首例确诊病例后，停飞了所有中国大陆的航班。由此，截止至2日，台湾的确诊病例数仅为329例。死亡病例则更少，仅有5例。

该报道说，但韩国政府在疫情扩散初期未能对发源地中国采取入境限制措施。换言之，韩国政府未能有效阻断始于海外的传染病流入国内，继而发展成社区传播的过程。韩国政府直到2月4日才对中国湖北省采取入境限制措施。当时，大韩医生协会向政府建议：“新冠肺炎已经在全中国扩散开来，应对中国所有地区采取入境限制措施”，但政府坚持无需扩大入境限制措施的范围。

朝鲜日报说，最近，海外输入病例呈急速上涨的趋势。因为新冠肺炎疫情已经在全世界蔓延开来。因此，有舆论指责称，政府应该像台湾、香港那样积极实行入境限制政策。最终，政府从4月1日开始采取了实际上的限制入境措施。而关于佩戴口罩的问题，政府也踟蹰了两个多月的时间。首例患者出现时，政府仅要求中国等海外入境者或呼吸道症状患者佩戴口罩。

据该报道指出，如此一来，韩国医护人员对政府防疫措施的评价可谓刻薄。大韩医生协会面向全国1589位医生就政府的疫情应对进行问卷调查的结果显示，39.1%的应答者认为：“完全没有采取正确的应对措施。”反之，认为“取得了一定效果”占16.6％，认为“做得很好”仅占6.1%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅