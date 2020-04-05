Violeds韩国紫外线传30秒灭99.9%新冠病毒

韩国一项实验结果显示，使用光半导体Violeds可在30秒内杀灭了99.9%的新冠病毒。Violeds是一项使用紫外线LED（发光二极管）对事物进行照射，或者在空气净化系统上安装LED芯片，从而杀灭细菌等有害菌的杀菌技术。

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据朝鲜日报近日报道说，韩国企业技术可30秒杀灭99.9%新冠病毒。一项实验结果显示，使用光半导体Violeds可在30秒内杀灭了99.9%的新冠病毒。

据该报道，2日，UV（紫外线）LED解决方案企业首尔伟傲世（Seoul Viosys）委托韩国高丽大学研究组进行了一项实验，实验结果显示，使用Violeds光照射30秒，杀灭了99.9%的新冠病毒。病毒靠近Violeds光源越近，暴露时间越长，灭菌效果越佳。首尔伟傲世系首尔半导体公司的子公司，伟傲世正同分公司美国SETi批量生产Violeds。

据报道称，此前，Violeds被证实能够对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、肺炎球菌等起到99.9%的灭菌效果，此次试验又证实了它可以杀灭新冠病毒。

首尔伟傲世方面表示，期待Violeds技术能够在空气净化器或冰箱等各种家用电器上得到应用。公司有关人士称：“该技术将为韩国乃至欧洲和美国等地的新冠防疫工作做出贡献。”

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