印尼智库告诫当局：疫情下小心恐怖组织煽动袭击华人

位于印度尼西亚雅加达的一家叫冲突政策分析研究所（Policy Analysis of Conflict）的智库在上周发表了一篇报告。报告警告随着新冠肺炎疫情地扩散，恐怖组织“伊斯兰国”在该国的分支正在社交媒体平台上煽动反华的修辞，报告并预警印尼政府应对未来可能出现针对当地华人的恐袭事件加以提防。

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报告揭示了一则关于恐怖分子计划袭击印尼爪哇岛最西部万丹省当地华工的消息。这一计划曾在去年被袭击了印尼最高治安单位首长、即政治、法律与安全事务统筹部长维兰多（Wiranto）的“伊斯兰国”恐怖分子们讨论。这份报告写道，“在一些极端社交媒体上越来越严重的反华人呼声，似乎不能与针对中国目标的阴谋没有任何上升的趋势相提并论，但仍然值得关注”。报告称，“其中不少的修辞都是纯粹的种族仇恨言论”。报告并进一步分析称，“现在的问题是，‘伊斯兰国’的支持者们是否会接着新冠病毒的机会，将其作为从袭击警察进一步扩大至袭击国内或国际中国人目标的借口”。

自2014年1月以来，共有19名印尼警察被与“伊斯兰国”组织有关的激进分子杀害，另有71名警察受伤。 该国警方则在同一时期逮捕了1000多名疑似恐怖分子。冲突政策分析研究所指出，由于新冠病毒是在武汉率先暴发，其所引发的反华情绪已经蔓延超于该国的“伊斯兰国”支持者群体。这一情绪则激化了不同人群对过于依赖中国，来发展该国基础建设和外资投资的印尼总统佐科的政治担忧。恐怖分子去年谋划对万丹省的一家水泥厂的未遂计划，就是意在利用当地人对中国工人的不满情绪。据悉，这家水泥厂有181名中国员工，不少人从事的都是半专业的工作。

报告指出，参与讨论实施该计划的人叫阿拉木塞亚（Syahrial Alamsya）。而他就是“负责刺伤当时的维兰多部长的人”。阿拉木塞亚又名阿布·来拉（Abu Rara）是印尼伊斯兰国分支“神权游击队”（Jemaah Ansharut Daulah）的成员。该组织自2016年以来，宣称对印尼的所有重大恐怖袭击事件负责。

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