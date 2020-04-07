印度大米出口受挫，泰国米身价水涨船高

疫情中的印度农村人口的返乡潮 Migrants in the Indian capital, New Delhi queuing to get away to their home villages, April 2020

受2019冠状病毒病影响，印度大米出口停摆，泰国大米价格一路飙升。印度大米贸易商已经停止签署新的大米出口合同，因为全国封城控制新型冠状病毒疫情导致劳动力短缺，物流中断，现有合同的履行都有问题。

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作为全球最大的大米出口国，印度出口暂停，使得泰国等竞争对手国可以在短期内提高出口，并抬高全球大米价格，从而迫使非洲数百万贫困家庭支付更高的价格。

印度Lal Mahal集团主席Prem Garg表示，印度大米出口已经减少四到五倍。出口商称，原计划3月和4月交货的大约40万吨非巴斯马蒂大米和10万吨巴斯马蒂大米目前滞留在港口或流通渠道内。印度大米出口商协会主席B.V. Krishna Rao称，出口已经暂停，因为封锁造成运输非常困难。印度的封城按计划要延续到4月21日。

分析师称，由于柬埔寨、越南和缅甸限制大米出口，因此海外对印度大米的需求激增，但贸易商并未签署新合同。本周泰国大米价格已经飙升至七年来的最高水平。封锁前，印度破碎率5%蒸谷米报价为每吨365美元， 而目前泰国同等规格的大米报价为540美元。

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