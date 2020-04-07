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印度大米出口受阻

印度大米出口受挫，泰国米身价水涨船高

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疫情中的印度农村人口的返乡潮 Migrants in the Indian capital, New Delhi queuing to get away to their home villages, April 2020
疫情中的印度农村人口的返乡潮 Migrants in the Indian capital, New Delhi queuing to get away to their home villages, April 2020 © Murali Krishnan
作者： 安东尼

受2019冠状病毒病影响，印度大米出口停摆，泰国大米价格一路飙升。印度大米贸易商已经停止签署新的大米出口合同，因为全国封城控制新型冠状病毒疫情导致劳动力短缺，物流中断，现有合同的履行都有问题。

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作为全球最大的大米出口国，印度出口暂停，使得泰国等竞争对手国可以在短期内提高出口，并抬高全球大米价格，从而迫使非洲数百万贫困家庭支付更高的价格。

印度Lal Mahal集团主席Prem Garg表示，印度大米出口已经减少四到五倍。出口商称，原计划3月和4月交货的大约40万吨非巴斯马蒂大米和10万吨巴斯马蒂大米目前滞留在港口或流通渠道内。印度大米出口商协会主席B.V. Krishna Rao称，出口已经暂停，因为封锁造成运输非常困难。印度的封城按计划要延续到4月21日。

分析师称，由于柬埔寨、越南和缅甸限制大米出口，因此海外对印度大米的需求激增，但贸易商并未签署新合同。本周泰国大米价格已经飙升至七年来的最高水平。封锁前，印度破碎率5%蒸谷米报价为每吨365美元， 而目前泰国同等规格的大米报价为540美元。

 

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