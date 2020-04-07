最终上诉推翻性侵儿童定罪 枢机主教佩尔获释

梵蒂冈经济秘书处前处长并曾有“第三号人物”之称的枢机主教乔治·佩尔（George Pell），2018年年底性侵儿童罪名成立，被判监6年，其后上诉亦被驳回。佩尔再寻求最后上诉，如今澳大利亚联邦最高法院推翻原审决定，裁定其性侵罪名不成立，让已服刑逾年的佩尔可即时获释。

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法新社报道称，准备出狱之时，一直坚称无罪的枢机主教佩尔称，“严重的不公”得到了补救。但他也表示不希望自己的获释引发他人痛苦，说“对原告没有恶意”。

据了解，不到一个月前，澳大利亚高等法院庭审了这位枢机主教的律师团与维多利亚州检控官们为期两天的激烈法庭辩论，并于今天宣布了意见一致的裁决。不过，许多澳大利亚民众表示不理解法官们这种戏剧化的判决。

约在12点半，枢机主教佩尔从巴旺监狱（Barwon Prison）获释，他乘坐一辆轿车离开，后面跟随着一个护航车队。目前尚不清楚他将被带到哪里，也不知道他打算暂时住在哪里。

鉴于新冠疫情期间出台的“社交距离”措施，位于布里斯班的联邦高院几乎空无一人。在最多可容纳16人的公众席中只有三名记者，他们在上午聆听了首席大法官苏珊·基费尔（Susan Kiefel）宣读裁决。

现年78岁的枢机主教佩尔，90年代担任墨尔本大主教时，在圣帕特里克（ St Patrick's Cathedral）大教堂一次弥撒仪式完毕后，发现两名男孩在神父的圣器室饮用圣酒，然后犯下了被指控的强迫儿童口交等罪行。

2018年，陪审团判定他有罪。去年，维多利亚州上诉法院以2比1的裁决维持原判。但佩尔的律师团上诉至联邦高院，辩称维州上诉法院未能适当考虑可质疑其罪行的证据。

据本台法语组报道，佩尔枢机主教及其律师团早前就原审裁决提出上诉，认为判罪不合理地基于单一在世受害者的证词，又指他在事发时可以犯案的时间不充裕，以及批评法官不公平地禁止辩护证据。维多利亚省上诉法庭则认为受害者证词可信，但最终以2比1多数反对驳回上诉，令佩尔继续还押于狱中，至今已服刑13月。

不过，最高法院认为上诉法庭的裁决不正确，7日高等法院宣布了裁决，批准了佩尔枢机主教的特别许可申请，并一致认定他无罪。

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