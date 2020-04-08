日本一些城市从4月8日起进入紧急状态

鉴于日本以东京为中心的大城市新冠感染者急速增加，日本首相安倍晋三4月7日傍晚，在日本政府新型冠状病毒感染对策本部会议上宣布：基于防备新型冠状病毒疫情蔓延的修改后《特别措施法》（新冠特措法），东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库、福冈一都一府五县从4月8日开始实行“紧急事态宣言”，一直到5月6日为止。

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安倍在7日的记者会上称，东京都的感染者已经超过1000人，5天之内增加了一倍，按现在的增长速度蔓延，2周后患者将增至1万人，1个月后将超过8万人。

安倍指出：在东京与大阪等，以都市为中心的感染者急遽增加，病床数已经明显达到极限，从事医疗工作的人们无论在肉体上还是精神上都承受着很大的负担，医疗现场正处于危机状态。从现状看，即使还没有发展到全国性急速蔓延的状态，但是有些地区已经发生了医疗体制紧迫的状态，在这样的背景下，我们得出了结论。已经没有了再犹豫的时间了。

据悉，在实行紧急状态期间，提请娱乐设施、游乐设施、一部分商业设施停止营业，文教设施、社会福祉设施等有选择地停止开放，安倍在记者会上指出：要使人与人的接触机会最少减少70%，力争减少80%，在接触机会减少七八成的情况下，“两周后会使感染者增加高峰期结束并转入减少”。

安倍指出：除了维持社会机能正常运转的重要业种外，工作原则上在家里完成，提倡错峰通勤和实行轮流值班制等。

由于进入了“紧急事态宣言”，日本三越伊势丹控股等百货店巨头、车站大楼商业设施、电影院、游乐场、娱乐设施等成为宣言对象的7个都府县的设施，8日纷纷停业，夜间欢乐街的各种店铺等也将暂时停业。

政府呼吁除非紧要的事情尽量避免出门，但是没有法律上的罚则，而散步、跑步等都不受任何限制，维持日常生活的电、煤气、通信、金融、垃圾收集、焚烧、医疗设施、食品店等服务，将照常进行。

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