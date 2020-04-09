日本政府宣布斥资二十亿美元援助企业从中国撤回

根据蓬博新闻社的报道，新冠危机再度使日本企业对中国的严重依赖度推向舆论前台，日本政府在其网站公布追加预算，斥资22亿美元（2200亿日圆）援助日本企业从中国撤回，另外政府还为从中国撤往他国的日本企业提供235亿日圆的援助。

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中国是日本最大的贸易伙伴国，但新冠危机使日本二月份从中国的进口量下降了近一半，导致日本企业缺乏必要的零部件而难以正常运作。从中国撤回企业的话题在日本被反复讨论，新冠危机将它再度推向前台，上个月日本政府出台了一篮子措施，规划如何将某些企业从中国撤回日本，另一些则从中国转向东南亚地区。日本研究学院的经济学家向媒体表示，事实上，在中国制造出口至其他国家产品的日本企业早已在规划离开中国，政府的援助将为他们提供动力。而那些为中国市场生产产品的企业则将继续留在中国。

值得关注的是日本政府援助企业从中国撤回的政策是否会使首相安倍晋三近期来为恢复中日关系而做出的努力付诸东流。而且日本企业对中国市场的依赖远远高于其他国家。日本企业向中国出口大量零部件和半成品，不过，据调查，超过37％的日本企业正在寻找中国以外的市场。

除了日本之外，欧美等国领导人近期也做出有计划将医疗卫生等关键行业撤回国内生产的表态。对此，世界贸易组织总干事阿泽维多周三表示，没有哪个国家会真正实现完全自给自足，供应多元化是解决过渡依赖问题的办法。阿泽维多还强调，新冠疫情对全球供应链造成的影响并不必然导致逆全球化，减少疫情对产业链负面影响的正确方式是通过国际协调和合作，让国际贸易正常运转。

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