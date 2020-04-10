台湾网众向谭德塞开战 筹资纽时登“台湾人写给世界的一封信”全版广告 谭德塞攻击台湾或弄巧成拙

武汉肺炎自中国爆发再蔓延至全球，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一直被外界斥责未有尽当世卫的角色。谭德塞前晚于世卫例行记者会上，公开点名台湾对他人身攻击，表示“这些攻击3个月前从台湾来的”。台湾法务部调查局今天表示，查获大陆网军假冒台湾网民攻击谭德塞，惟谭德塞一番指控却激起台湾人怒火。台湾YouTuber阿滴、监督平台“沃草”、平面设计师聂永真等人发起集资活动，要在《纽约时报》刊登全版广告“台湾人写给世界的一封信”，目标是在18个小时内筹得400万新台币（下同‧约103万港元），以赶及在13日（下周一）刊出全版彩色广告。活动不足3小时，便筹得逾73万元（约18.8万港元）。到了晚间10时左右就已经达标，筹得约500万元（约129万港元），仅花八个半小时就超标完成。

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据苹果日报今天报道说，谭德塞闹台湾，台人众筹百万《纽时》登报反击，仅8.5小时超标募逾129万。

报道称，该团队以“台湾人写给世界的一封信”为标题，希望透过这个计划向世界发声，让全世界知道台湾在疫情期间做了什么，用真相揭破谭德塞对台湾的恶意攻击。文案中引用北野武的名言“人的性命，不该说是二万分之一，或八万分之一，它是有一个人死了这件事，发生了两万次。”

只要达标，团队将由聂永真操刀刊登于纽约时报的广告平面设计，向全世界发声。他们表示“WHO秘书长谭德塞在4月8日对全世界的记者会上，公开飙骂台湾3分钟，指责台湾政府默许这三个月对谭德塞进行种族歧视的人身攻击，甚至发出死亡威胁，这是一个令人咋舌的世界级假资讯。全世界收看记者会的媒体与各国人民，以及因为特定国家或媒体依据谭德塞发言的报导，而对台湾产生严重而不可逆的误解”。

因此团队希望得到大家的帮忙，登上《纽约时报》的全版，写一封公开信给全世界，借由民间的力量向WHO、谭德塞及全世界的人们说明，“我们谴责发表歧视性言论的人，也为所有世界上过去到现在曾遭受霸凌、歧视、忽略、冷遇的个人或群体，表达最诚挚的致意。台湾本身，在国际上长久也遇到这样的待遇”。

据该报道说，团队希望借由广告向国际发声，希望全世界的朋友理解，台湾是如何在长期被忽略与孤立中，坚守自己的价值，并在世界需要帮忙的时候，慷慨伸出援手。因为我们都知道，台湾是如何辛苦地在17年前 SARS 风暴过后，自省革新，到今天蜕变成为全球赞不绝口的防疫典范，而且台湾无私地协助每一个需要帮忙的国家。

该众筹的发起执行团队中有知名YouTuber阿滴、沃草Watchout共同创办人林祖仪、迷走工作坊Mizo Games创办人张少濂、志祺七七共同创办人张志祺、设计师聂永真。

本次众筹目标是400万台币（约103万港元），时间由今日下午1时30分开始，至明日凌晨5时结束，网站曾因流量太大，出现“系统好忙”的字样。

苹果日报说，去年6月，香港有网民趁日本20国集团（G20）峯会举行前夕，发起众筹300万元在全球主要报章刊登头版广告，呼吁国际社会关注《逃犯条例》修订争议及警察滥暴问题，短短11小时内即成功筹得670万元，超额逾一倍完成。

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