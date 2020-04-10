台湾酝酿每人售两周量口罩 立法会另类争吵过招

台湾民众党籍立法委员高虹安今天称有7600万片口罩不翼而飞，但中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，这7600万片口罩是作为14天9片口罩新制储备量。

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据中央社今天报道说，7600万片口罩去向，陈时中指储备14天9片新制。

陈时中3月30日宣布，口罩量能增，4月9日起，小孩从原先一周5片，改为14天10片；大人从一周3片，改为14天9片。

高虹安在立法院质询时表示，她比对2月到3月中旬口罩总量和分配数量，发现有约7600万片不知去向。陈时中下午在指挥中心举行的记者会表示，没仔细看算法，但高虹安是大数据专家，算出来应该八九不离十，正因有这7600万片，政府才得以推动14天9片口罩新制。

据陈时中说，以往7天3片，很多民众认为太少、不愿买，但14天9片口罩新制昨天上路后，很多人买，昨天就卖出1800多万片，共供应176万成人、27万儿童。

此前台湾民众党立委高虹安今天在立法院施政总质询时指出，1月底到3月中旬的口罩征用及分配数，有7612.7万片口罩无法掌握去向。行政院长苏贞昌备询时说，政府不可能“暗杠”口罩，下周主持会议将再了解。

立法院会今天继续进行施政总质询，邀请苏贞昌及官员列席备询。

高虹安质询时指出，统计1月28日到3月16日的口罩征用量，总计有3亿6489.3万片口罩，但分配数量仅2亿8876.6万片，有7612.7万片口罩无法从数据得知，询问苏贞昌是否知道口罩去向。

苏贞昌表示，过去主持口罩会议只决定大原则，但记不住详细数字，强调从7天3片到14天9片都是经过详细精算。据苏贞昌也说，政府不可能暗杠口罩，“政府暗杠要干什么？”他强调，现在市面上也不可能有人在卖医疗用口罩，因为一有人卖就会被检举。

该报道称，高虹安补充，从3月18日开始进一步向卫生福利部、经济部索取口罩统计做料时，两个部会都表示无法提供；经济部称是行政院正在签核，或是中央流行疫情指挥中心的物资组表示不提供，形容现在口罩数量变成“中华民国第一机密”，甚至连执政党立委都抱怨调不到资料。

高虹安也说，如果口罩跟防疫物资是机密资讯，希望政府能够核定为机密资讯，立委调阅资料时，就有责任遵守国家机密保护法，并追问行政院是否可以一周内公布数据。苏贞昌则说，下周主持口罩会议时会先了解实际情况。

此外，国民党立委林思铭也在质询时询问目前口罩生产量，可否让每人一天一片。

苏贞昌表示，口罩生产量已提升到每天1500万片，若要每人一天一片口罩，日产量就要2300万片，但每天有的人有用到，有的人没用到，应该不要浪费。

苏贞昌说，目前日产1500万片口罩，不只卖给排队买口罩民众，还要优先给医疗团队等；至于每人一天一片，会尽量努力做到。

林思铭也提到，民众排队买口罩多少有些抱怨。苏贞昌说，买口罩排队，买早餐也是要排队。

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