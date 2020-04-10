惊 韩国新冠治愈者传1%复阳

据韩国防疫部门称，截止至9日昨天天，在确诊治愈的6973例病例中，每100人中有1人（1.1%），共计74例复检呈阳性。由于这类情况不纳入防疫部门的统计，因此预计韩国复阳的确诊病例实际还将进一步增加。

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据朝鲜日报今天报道说，韩74名新冠治愈者复阳，占比达1%。消息说，截止至9日，韩国出现了74例感染新冠肺炎后被确诊治愈的患者复阳的病例。

据韩国专家称：“新冠病毒或具备了看似消失后重新活动的特征。”这是在其他病毒感染症中并不常见的情况。韩国疾病管理本部本部长郑银敬当天在新闻发布会上称：“正在调查不再排出新冠病毒解除隔离后复阳病例的原因和特点。”据防疫部门称，截止至当天，在确诊治愈的6973例病例中，每100人中有1人（1.1%），共计74例复检呈阳性。由于这类情况不纳入防疫部门的统计，因此预计韩国复阳的确诊病例实际还将进一步增加。

该报道说，由于复阳病例的接连出现，部分地方自治团体正对所有确诊治愈并出院的患者进行调查。大邱市在当天的新闻发布会上称：“对截止至7日的5001例病例进行电话调查的结果显示，有316例（6.6%）称，存在疑似症状”，“将对这316例进行诊断检查。”

延世大学医学院教授表示：“不仅韩国，全世界都有新冠病毒复活的报告”，“我认为，病毒本身具备复活的特性。”该教授还表示：“中国在检测结果呈阴性解除隔离后仍需居家隔离两周，并建议解除隔离后的第二周和第四周再次接受检测。”郑银敬对此表示：“目前还不确定新冠肺炎痊愈后的人体内是否形成抗体并保证不再患病”，“正在讨论修订方针，要求韩国患者在检测结果呈阴性后强制隔离两周。”

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