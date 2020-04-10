日本将颁布紧急事态宣言

由于日本疫情日趋爆发性蔓延，日本首相安倍晋三在6日出席自民党干部会时，明确指出将颁布“紧急事态宣言”，实行“紧急事态宣言”的区域为东京都、大阪府、神奈川、埼玉、千叶、兵库、福冈一都一府五县，该宣言将在4月7日颁布，8日开始实行，时间到5月6日为止。

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颁布紧急事态宣言，基于新型冠状病毒特别措施法（新冠特措法）。3月12日日本众议院、3月13日日本参议院通过了《新型流感等对策特别措施法》修正案，在这一法律中，发布紧急事态宣言的条件是：1、有可能对国民的生命、健康发生显著的重大损害；2、如果感染症发生全国性的急速蔓延，给民众生活和经济带来重大影响或有这种可能的时候。

目前日本的新冠病毒感染在以东京都为首的大城市急剧蔓延，据日本NHK电视台截止到4月6日为止的统计，目前在日本发现的感染者总计为3874人，死亡者达106人，其中东京都占首位，为1033人，而且增长速度非常快，连续3天过百，另据报道，6日的感染人数也将过百，感染病床不断增加也追赶不上感染者增加的速度，已经开始借用民间酒店做病房。

目前感染者超过200人的都道府县有东京都、大阪府、神奈川、千叶、爱知、兵库县。

这次颁布紧急事态宣言以后，政府可以：

1、要求对于外出进行自我约束。

2、要求、指示学校、保育员、幼儿园、老人院和娱乐设施等停止使用。

3、要求、指示停止体育比赛、文艺演出和大型集会。

4、要求注射疫苗。

5、为建立临时的医疗设施征用房屋、土地等，所有者不同意也可以使用。

6、征购医药品和食品等。

由于《新型流感等对策特别措施法》修正案规定“即使对国民的自由和权利进行限制，也必须控制在必要的最小限度内”，除为建立临时的医疗设施征用房屋、土地等和征购医药品和食品遭到拒绝等具有法律上的罚则以外，其他一般不具有法律上强制力，公共交通等也将照常运行，不会进行中国和欧美那样的城市封锁。

（法广特约记者楚良一发自东京）

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