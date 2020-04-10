钟南山质疑病毒不认人大城市完全清零不现实

中国知名抗疫专家钟南山周五下午表示，病毒感染不看人种，不应存在任何种族歧视；群体免疫的代价太大，行不通。未来肯定还有外来输入，大城市要想完全“清零”是不现实的。消息没有提及韩国防疫专家李钟求是否有防疫立场。

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据中央社今天报道说，钟南山：病毒不看人种，大城市完全清零不现实。该报道引据中新网，中国驻韩国大使邢海明下午邀请钟南山与韩国防疫专家李钟求进行线上交流，钟南山在回答2019冠状病毒疾病相关看法时，作上述表示。

钟南山针对无症状感染者特性指出，中国重视外来输入、特别是没有症状的新型冠状病毒感染者，这些无症状感染者“不是凭空来的”；主要来自两处：一是确诊患者的密切接触者，二是来自重点疫区。“这些人已经带有病毒，大多数是有传染性的”。对于境外输入病例问题，钟南山表示，境外输入风险肯定存在，但是风险不等于现实；特别是从刚发生疫情、而且疫情发展较快的国家与地区来的人，往往传染性会比较高。

他指出，这类人群只要采取严格监控、追踪，一旦发现就隔离，同时对所接触的人进行严密观察；这样就算传染几个人，也不会造成暴发。据钟南山认为，未来肯定陆续还有外来输入，特别是大城市、要想完全清零是不现实的，除非跟世界完全隔绝，“只要把它控制在较低水准就可以了”。

钟南山还强调，新型冠状病毒感染不看人种，它没有任何种族的差别；如果被感染就要进行治疗、进行隔离，完全应该同等对待，“不应该存在任何的种族歧视”。

至于未来全球疫情走势，他指出，主要取决两方面：一是疾病本身规律。目前新型冠状病毒疾病的基因突变，已经变得非常适应在人体内生存，所以它的传播力度很大；而且死亡率跟流行性感冒相比、高出20倍，此问题确实值得重视。二是病毒的变异规律，即一般呼吸系统疾病到夏天会降低。目前是采取两种干预（控制）措施：一是针对疾病，欧洲一些国家的病死率达到10%，对此情况应该考虑尽快研发出疫苗，但这又取决于欧美政府部门所采取的态度。据钟南山表示，二是欧洲经过教训后已经比较重视，不管封城还是居家隔离，保持社交距离都是重要的措施；但是美国现在每天仍增加2万人，对此大家都比较担心。他强调：“群体免疫是行不通的，付出的代价太大！”

该报道说，关于何时复学，钟南山认为要看两方面，一是看本地区发病减少到很少了；二是看外来输入控制的情况，假如外来输入基本控制得也不错，就应该快复学了。他指出，“具体时间不好说，我觉得应该不太长了，比如说4月底左右的时间”；不能永远不开学，这个病是不可能铲除得一干二净的，没有造成大规模的暴发，就行了。

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