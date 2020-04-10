WHO称台湾电邮未提新冠肺炎会人传人台湾反批断章取义

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）日前表示，WHO忽视台湾去年12月31日的警告，藉以协助北京隐匿新冠肺炎疫情的严重性。还说，世卫2020年1月14日发表的声明说，相关病毒没有人传人的迹象，这种隐瞒台湾所提供信息的作法令人深感不安。

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WHO今天响应表示，去年12月31日收到台湾发来的电邮，内容提到媒体报导，武汉有非典型肺炎病例；而武汉当局认为，这不是严重急性呼吸道症候群（SARS）。WHO强调「台湾这封电子邮件没有提到人与人之间的传染。」世卫组织并说，已经要求台湾当局说明，曾以什么样的方式告诉WHO他们对病毒传播的怀疑，但迄今没有收到台湾的回应。

台湾疫情指挥中心发言人庄人祥10日晚间表示，这是被WHO断章取义，WHO并没有揭露台湾通报的完整内容。

庄人祥说，台湾疾管署去年12月31日透过社群媒体得知武汉发生至少七例非典型肺炎病例，台湾基于SARS的防疫经验，对这项疫情讯息相当重视，当天立即以电子邮件通报WHO国际卫生条例的联系窗口，要求提供更多有关疫情的讯息。

他说，由于当时疫情信息不明朗，各种传闻不断，台湾虽然没有在电子邮件中明确说出「疫情会人传人」，但有特别提到非典型肺炎的特性，以及中国的病患都隔离治疗，强烈暗示病例有人传人的可能性。但事后只收到WHO回信说，已经把信息转给专家同仁。

庄人祥说，因为疫情来自中国，台湾疾管署除了联系WHO，同时联系中国疾病预防控制中心，希望取得更多信息，但中方仅提供一则国家卫生健康委员会的新闻稿。

他说，台湾当时强烈怀疑这个疫情有人传人现象，但中国和世卫组织都无法透过既有管道厘清，因此12月31日当晚6点台湾官方立即召开记者会，针对当天即将抵台的武汉直航班机进行登机检疫，这就是基于疫情有人传人可能性的前提下进行的防疫措施。

他还说，一月中旬台湾派专家到武汉了解疫情状况、防疫作为及病患暴露史，惊觉当地早已出现群聚事件，也正是那一次才让外界才了解到，疫情早已出现所谓「有限度人传人」。

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