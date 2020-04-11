台湾公布与世卫组织电文全部内容 并批世卫组织竟说不专业话

台湾方面今天称，武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）全球大流行，世界卫生组织（WHO）继秘书长谭德塞指控台湾对他歧视侮辱后，今天又宣称并未忽视台湾对武汉肺炎疫情的示警，辩称当时台湾的电邮并没有提到“人传人”的危险。台湾指挥中心立即回击“WHO断章取义”，表示台湾虽未明确说出“会人传人”，但强调非典型肺炎特性且病患均隔离治疗，强烈暗示人传人可能。台湾指挥中心指挥官陈时中今天公布通报电邮全文。

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据中央社今天报道说，就武汉肺炎，陈时中公布通报电邮全文，批WHO内行人讲外行话。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中11日在记者会中公开当初与世界卫生组织（WHO）联系的电子邮件全文，反击“WHO断章取义”，台湾虽未明确说出“会人传人”，但强调非典型肺炎特性且病患均隔离治疗，强烈暗示人传人可能。

台湾反击WHO，指挥中心指挥官陈时中今天表示，中国武汉去年底出现非典型肺炎病例且需要隔离治疗，情况“不言自明”，但因台湾手上没有案例，无法明示人传人。

据陈时中今天下午在记者会中强调，当时台湾如果明示是“人传人”，“才叫误导讯息”。信中清楚说明当地媒体、卫生当局清楚说有7个案例隔离治疗，比较贴切来说，WHO是“内行人说外行话，隔离治疗不是警讯，那什么情况才是警讯”。不是会员国的台湾都告诉WHO了，那身为会员国的中国有没有跟WHO讲。

据陈时中说，如果中国没有通报，那他也直言“这不是隐瞒，什么叫隐瞒”；如果讲“WHO这不是失职，什么叫失职”。他也诚恳呼吁WHO对这件事要坦诚以对并处理，不要转移焦点、一错再错。

据台湾公布的以下为电邮全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA. Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.

Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards,

据中央社说，台湾中央流行疫情指挥中心今天公布台湾通知WHO的电邮全文，并说，台湾在去年12月31日明白提醒WHO中国武汉发生的非典型（atypical）肺炎病患需要隔离治疗，WHO说台湾没有明讲“人传人”，那是“内行人讲外行话”，任何医师都明白什么样的状况需要隔离治疗。

陈时中说，根据当时的报导，中国武汉地区出现非典型肺炎，他们说是非典型肺炎但不是SARS，“我们清楚知道它是类似SARS，否则中国不会用这个非典型肺炎的字眼，且说病患需隔离治疗。什么样的病患需隔离治疗，不言自明。”

陈时中说，WHO是“内行人讲外行话”，任何公卫或医师都明白，什么样的状况需要隔离治疗。若说“隔离治疗”不是警讯，那什么才叫警讯？如果不是会员国的台湾都告知IHR（与WHO国际卫生条例的窗口），那会员国的中国有没有告知IHR？如果没有讲，这不是隐瞒，什么叫隐瞒？如果有讲，WHO这不是失职，什么才是失职？

该报道引述专家咨询小组召集人张上淳说，1月13、14日左右，台湾的专家前往武汉，当地卫生官员说没有人传人，但北京去的官员说是“有限度的人传人”，当时新闻报导也已知道是有限度的人传人。台湾是以人传人的方式来因应。

陈时中说，WHO漏掉了我们通报的cases have been isolated for treatment（病患被隔离治疗），世卫只要把这句话清楚地告诉世界、它处理的态度如何，一切就很清楚了。

WHO遭指控在中国去年底发生疫情后，置之不理台湾提出病毒能人传人的警告，但WHO否认，宣称台湾发的电邮未提人传人；疫情指挥中心副指挥官庄人祥昨天说，“WHO断章取义”，台湾虽未明说“会人传人”，但强调非典型肺炎特性且病患都隔离治疗，已强烈暗示人传人可能。

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