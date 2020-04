台湾公布与世卫组织电文全部内容 并批世卫组织竟说不专业话

台湾方面今天称,武汉肺炎(2019冠状病毒疾病,COVID-19)全球大流行,世界卫生组织(WHO)继秘书长谭德塞指控台湾对他歧视侮辱后,今天又宣称并未忽视台湾对武汉肺炎疫情的示警,辩称当时台湾的电邮并没有提到“人传人”的危险。台湾指挥中心立即回击“WHO断章取义”,表示台湾虽未明确说出“会人传人”,但强调非典型肺炎特性且病患均隔离治疗,强烈暗示人传人可能。台湾指挥中心指挥官陈时中今天公布通报电邮全文。

据中央社今天报道说,就武汉肺炎,陈时中公布通报电邮全文,批WHO内行人讲外行话。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中11日在记者会中公开当初与世界卫生组织(WHO)联系的电子邮件全文,反击“WHO断章取义”,台湾虽未明确说出“会人传人”,但强调非典型肺炎特性且病患均隔离治疗,强烈暗示人传人可能。

台湾反击WHO,指挥中心指挥官陈时中今天表示,中国武汉去年底出现非典型肺炎病例且需要隔离治疗,情况“不言自明”,但因台湾手上没有案例,无法明示人传人。

据陈时中今天下午在记者会中强调,当时台湾如果明示是“人传人”,“才叫误导讯息”。信中清楚说明当地媒体、卫生当局清楚说有7个案例隔离治疗,比较贴切来说,WHO是“内行人说外行话,隔离治疗不是警讯,那什么情况才是警讯”。不是会员国的台湾都告诉WHO了,那身为会员国的中国有没有跟WHO讲。

据陈时中说,如果中国没有通报,那他也直言“这不是隐瞒,什么叫隐瞒”;如果讲“WHO这不是失职,什么叫失职”。他也诚恳呼吁WHO对这件事要坦诚以对并处理,不要转移焦点、一错再错。

据台湾公布的以下为电邮全文:

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA. Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.

Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards,

据中央社说,台湾中央流行疫情指挥中心今天公布台湾通知WHO的电邮全文,并说,台湾在去年12月31日明白提醒WHO中国武汉发生的非典型(atypical)肺炎病患需要隔离治疗,WHO说台湾没有明讲“人传人”,那是“内行人讲外行话”,任何医师都明白什么样的状况需要隔离治疗。

陈时中说,根据当时的报导,中国武汉地区出现非典型肺炎,他们说是非典型肺炎但不是SARS,“我们清楚知道它是类似SARS,否则中国不会用这个非典型肺炎的字眼,且说病患需隔离治疗。什么样的病患需隔离治疗,不言自明。”

陈时中说,WHO是“内行人讲外行话”,任何公卫或医师都明白,什么样的状况需要隔离治疗。若说“隔离治疗”不是警讯,那什么才叫警讯?如果不是会员国的台湾都告知IHR(与WHO国际卫生条例的窗口),那会员国的中国有没有告知IHR?如果没有讲,这不是隐瞒,什么叫隐瞒?如果有讲,WHO这不是失职,什么才是失职?

该报道引述专家咨询小组召集人张上淳说,1月13、14日左右,台湾的专家前往武汉,当地卫生官员说没有人传人,但北京去的官员说是“有限度的人传人”,当时新闻报导也已知道是有限度的人传人。台湾是以人传人的方式来因应。

陈时中说,WHO漏掉了我们通报的cases have been isolated for treatment(病患被隔离治疗),世卫只要把这句话清楚地告诉世界、它处理的态度如何,一切就很清楚了。

WHO遭指控在中国去年底发生疫情后,置之不理台湾提出病毒能人传人的警告,但WHO否认,宣称台湾发的电邮未提人传人;疫情指挥中心副指挥官庄人祥昨天说,“WHO断章取义”,台湾虽未明说“会人传人”,但强调非典型肺炎特性且病患都隔离治疗,已强烈暗示人传人可能。

