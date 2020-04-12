中国航母“辽宁舰”第四次通过冲绳与宫古岛之间海域

据日本防卫省发布的消息，4月11日，中国海军航母“辽宁舰”等6艘舰艇，当天下午4点左右，通过了冲绳本岛和宫古岛之间海域，南下太平洋。

广告 继续浏览后续

防卫省指出：4月10午后7时左右，在日本长崎县男女群岛西南约420公里的海面上，海上护卫舰和巡逻机发现正在航行的“辽宁舰”和补给舰一艘、2艘导弹驱逐舰、2艘护卫舰组成航母战斗群，4月11日下午4点左右，通过了冲绳本岛和宫古岛之间海域。

辽宁舰首次从东海通过该海域驶向太平洋，是在2016年12月25日，2018年4月21日反向通过该海域驶往东海，该年4月20日在冲绳县与那国岛以南约350公里的太平洋上实施了舰载机起降训练，2019年6月辽宁舰再度通过该海域，日本2019年版防卫白皮书对此表示关注，而此次通过为第4次通过该海域。

上述舰船未进入日本领海和连接海域，也没有危险行为。

据美国媒体等报道，美国有400人以上感染新型冠状病毒的“西奥多·罗斯福”号和以日本横须贺基地（神奈川县横须贺市）为母港“罗纳德·里根”及“卡尔·文森”号、“尼米兹”号4艘美军航空母舰舰艇工作人员出现新冠病毒阳性反应。

受到新型冠状病毒疫情影响，美军全球展开的能力受到重大打击，有专家和媒体认为：中国军队最近在台湾海峡、南海及东海活动频繁，与新冠病毒在美军中大蔓延，无法对应中国方面的行动有关。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅