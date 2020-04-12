疫情神秘 朝鲜政治局聚集开会 金正恩等均未戴口罩

图为朝鲜领袖金正恩胞妹金与正 资料照片

据朝鲜官方的中央通信社（KCNA）报告，朝鲜召开党中央政治局会议，领导人金正恩主持劳动党中央政治局会议时，呼吁采取更强措施来对抗迅速扩散的2019冠状病毒疾病疫情，不过并未提及境内是否出现任何感染病例。

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据法新社今天报道称，朝鲜召开中央会议，吁加强抗疫。

该报道称，核武朝鲜原本就处于国际孤立状态，1月上旬邻国中国首度检测到2019冠状病毒疾病（COVID-19）后火速关闭边界，并实施严格的疫情控管措施。

据朝鲜官员和官媒一再坚称境内零确诊，不过今天的报导并没有做出这样的断言。

2019冠状病毒疾病疫情，全球感染人数已突破170万例，KCNA报导，这已成为「跨越国境和大洲、威胁全人类的重大灾难」。

据KCNA指出，「这样的环境可以形成障碍，阻挠我们的奋斗和进步」，还说朝鲜当局维持「非常稳定的防疫状态」。

KCNA透露，朝鲜劳动党中央政治局会议昨天召开，针对疫情讨论改变政策任务，官员们也呼吁更严格且彻底断绝病毒渗透。

官方消息说，会议并且通过联合决议，「针对全球疫情，进一步贯彻全国措施，保障我国人民生命安全」。

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