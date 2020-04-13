日本诺奖得主癌症免疫专家本庶佑如是看新冠病毒

据日本京都大学特别教授本庶佑指出，"尽管新型冠状病毒全球大流行，但人类的活动不会永远停止。我不认为全球化的趋势会倒流。中国的动向引人关注。虽说中国最先出现疫情，不过毫无疑问中国将最早实现经济复苏。虽然无法预计中国的力量将变得强大，还是被世界冷眼相待，但是中国的立场、各国看待中国的目光会受到影响，国际秩序也有发生变化的可能性。"

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日本经济新闻采访诺奖得主本庶佑谈新冠疫情。本庶佑是日本分子生物学专家，2018年因发现癌症免疫疗法获得诺贝尔奖。在新型冠状病毒对策方面，本庶佑建议大幅增强检测能力。

据本庶佑表示，仅仅是一个变异的病毒就能让世界陷入混乱。估计会有很多人不明白为什么，但这就是现实。

据本庶佑指出：（日本）现在进入紧急事态、非常事态，成为最大的国难。很多人失去生命，全球的经济也受到巨大冲击。重要的是如何减轻伤害。就如同陷入泥潭，该如何走出来？为此应想尽一切办法。将成为哪个国家能最早走出来的竞争。因此应控制病毒感染扩大。无论如何一定要避免感染者急剧增多和随之而来的医疗系统崩溃的事态发生。

人们之所以会恐慌是因为疫情会使人失去生命。要想减少死亡人数需要有治疗药。应活用来自中国的研究报告，使用推荐的药物。政府应该采取超越法规的保险适用，或者相当于这样的措施。

就为什么人类无法摆脱传染病的威胁呢？本庶佑指出：虽然医学较20年前相比取得巨大进步，但是出现了新的病毒后，需要新的手段。物理和化学在理论上确立了整体的形态，但是生命科学是依然存在很多未知部分的学问。仅仅是一个变异的病毒就能让世界陷入混乱。估计会有很多人不明白为什么，但这就是现实。

京都大学特别教授本庶佑说，传染病和癌症完全不同。传染病能传播，使感染者在短时间内迅速增加。一方面，癌症的发病率几乎没什么变化。治愈率也是一样。关于癌症的医学知识在稳步积累。

本庶佑还说，传染病研究必须和免疫学一起推进。仅仅关注病毒没有意义，还有必要探索与病毒抗争的人们的反应。

就新冠疫情后的世界会是什么样的提问，本庶佑回答说：尽管新型冠状病毒全球大流行，但人类的活动不会永远停止。我不认为全球化的趋势会倒流。中国的动向引人关注。虽说中国最先出现疫情，不过毫无疑问中国将最早实现经济复苏。虽然无法预计中国的力量将变得强大，还是被世界冷眼相待，但是中国的立场、各国看待中国的目光会受到影响，国际秩序也有发生变化的可能性。

本庶佑就日本疫情批评说：在某些方面讲应对传染病就像一场战争。特殊情况下需要控制社会系统，以相当强的权限应对。专家应该从平时就对政府献言献策，通过行政手段推行，但是日本并没有这样。应该像美国疾病控制与预防中心（CDC）一样时刻保持关注，做研究和行政的连接点的工作。在医学领域没有自卫队这样的机制不是很好。很显然日本的IT战略滞后，未能充分运用于社会。

据本庶佑指出，台湾采取的措施非常有参考价值。通过一个号码统一管理个人的医疗等信息。就连教育方面，在线授课的方式能让老师与学生的一对一感更强，在40人大教室里不会感到孤独。希望日本能够大胆的实施。

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