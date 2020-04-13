金正恩大幅改组朝鲜最高权利机构国务委员会

据朝鲜官方媒体周一报道，金正恩大幅调整朝鲜国务委员会，更换三分之一的成员，该委员会是朝鲜通辖各部门的最高权利机构。

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金正恩自2011年继承父亲金正日即位朝鲜最高领导以来，始终在巩固自己的权力。由他担任主席的朝鲜国务委员会共13名成员，其中5人刚刚被更换。朝中社周一报道指，这一改组在周日举行的最高人民会议上被批准。

美国政府前官员、朝鲜问题专家雷切尔·李向法新社表示，“这是对国务委员会相当大规模的改组”。朝鲜国务委员会2016年建立，取代之前最高政治决策机构国防委员会（CDN）。

继周六朝鲜召开劳动党政治局会议之后，朝鲜最高人民会议周日举行14届三次会议，据朝鲜《劳动新闻》的图片显示，出席会议的数百名代表座位彼此靠近，没有人戴口罩。朝鲜官方当天的声明就新冠病毒再次重申之前的表述，即病毒即使已在邻国中国全境蔓延并波及世界几乎所有国家，但朝鲜仍然“没有发生”疫情。

为避免新冠病毒传播，平壤对数千名朝鲜人和包括外交官在内的数百名外国人实施了隔离禁足，并采取严格消毒措施。专家表示，新冠疫情如果在卫生体系薄弱的朝鲜爆发将会是灾难性的。

平壤表示，将加强针对新冠病毒传播的运动。但朝中社报道没有提及金正恩出席周日的会议，相关图片中也没有出现他。

雷切尔·李向法新社表示，“朝鲜举行了一系列会议，试图以此表明它有能力应对新冠病毒危机。”同样与会者都没有带口罩也是出于这一用意。

此次更新进入朝鲜国务委员会的人员中包括前陆军军官、今年年初被任命为外长的李善权。他的两位前任、朝鲜资深外交官李容浩和李洙墉都被免去国务委员一职。

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