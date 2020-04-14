中国驻日使馆批读卖：公然诋毁中国共产党

针对日本《读卖新闻》评论文章批评中国隐匿疫情一事，中国驻日本大使馆官网4月14日刊载发言人的回应称，公然诋毁中国共产党，污衊中国政治体制，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

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日本《读卖新闻》驻中国总局长竹内诚一郎12日，在《读卖新闻》“世界观点”专栏撰文指出，中国这次处理2019冠状病毒疾病疫情，让他清楚地看到中共体制“不道歉”的体质，并讽刺中共的统治是靠不会犯错的“无谬神话”。

对此，中国驻日本大使馆发言人14日回应称，评论文章妄称中国在应对新冠肺炎疫情过程中措施不当、资讯不透明，甚至公然诋毁中国共产党，诬蔑中国政治体制，“我们对此表示强烈不满和坚决反对”。

发言人指出，此次抗击疫情过程，正因为有了以习近平总书记为核心的中国共产党的强有力领导，中国政府和民众才能齐心协力，迅速行动，在短时间内做到应检尽检、应收尽收、应治尽治，有效控制住疫情扩散，最大限度保证民众生命和健康安全。

发言人强调，中国共产党的执政合理性、中国人民对中国共产党的衷心拥护，绝不是个别媒体能够质疑和改变的。

发言人重申，疫情发生以来，中方始终本着公开、透明和负责任态度，第一时间向世界卫生组织和相关国家通报疫情，与世界各国分享新冠病毒基因序列，积极开展疫情防控专家国际合作，向有需要的国家提供医疗援助，相关作法得到国际社会普遍积极评价。

发言人说，中国人民为抗击疫情付出巨大牺牲，为全世界抗疫斗争赢得宝贵时间。中国的所作所为，充分展现负责任大国的应有担当。中国应对疫情是否得当，自有客观事实作出佐证，有权威机构和专家得出结论，不容个别媒体颠倒黑白。

发言人称，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，各方当务之急是加强沟通协作，携手抗击疫情。中方敦促日本有关媒体正视事实，客观看待中国抗疫努力和成效，为应对疫情挑战、维护地区和全球公共卫生安全发挥建设性作用。

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