台媒曝谭德塞耍两手私下派人接洽台湾驻日内瓦办事处

世卫组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公开指控台湾对其发动种族歧视言论攻击，将全球抗疫之战的焦点转移为WHO与台湾的口舌之争。上报引述外交消息透露，在谭德塞在台湾发动攻势之际，日前他曾派人私下与台湾驻日内瓦办事处接触，表示可以用“电话简报”的方式向我驻处提供全球防疫现况及WHO专业意见，似有意借由与我国非公卫主管机关的非正式接触，操作WHO“与台湾分享资讯”的假象。

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据上报今天透露，边骂台湾边搞两面手法，谭德塞私下派人“旋转”台湾外馆。据透露，谭德塞日前派人私下与台湾驻日内瓦办事处接触，似有意藉非正式电话简报，操作WHO“与台湾分享资讯”假象。

该报向台湾外交部查证，外交部回应，“不对台湾与其他国家或国际组织的对话、会谈、沟通内容进行证实或评论”。

上报说，谭德塞日前在WHO每日疫情通报记者会上，面对媒体问及美国总统特朗普批评等问题，将反击炮火转向台湾，指控台湾对其发动网络攻击。谭德塞的发言不仅证实不久前美方私下向台湾示警，谭德塞似受北京影响，认定台湾政府对其发动网军攻击的情资，更借此将台湾贴上“种族歧视”标签，意图抹煞台湾防疫成果。然而升高与台湾的战火，似乎是两手策略的一部分。外交消息指出，谭德塞日前派人以电话联系我驻日内瓦办事处，表示可以采“电话简报”方式，向瓦处提供全球防疫现况及专业意见。外交部内人士研判，WHO借由与台湾非公卫主管部门接触，却表示欲“分享疫情资讯”，不排除是谭德塞有意将此举做为WHO与北京一再声称“主动与台湾通报疫情”的操作。

该报道称，事实上，多年来台湾一直未能从WHO正式管道获得即时公卫资讯。资深外交官员透露，从WHO前秘书长陈冯富珍到现任的谭德塞，仅会偶尔透过上述非正式接触或透过第三方间接传话的方式与台湾联系，与台湾极力争取的主管机关之间全面且即时的资讯分享差距甚远。

多年来台湾争取有意义参与WHO体系活动，一向要求由公卫主管部门主责；就连过去几年台湾争取世卫大会（WHA）旁听证，也会考量专业分工，将从旁提供行政协助的外交人力减至最少，将珍贵的列席名额让给卫福系统专家。谭德塞与台湾隶属外交系统的驻馆联系“通报疫情”一事，显然刻意排除主责的台湾卫福部门。

该报道说，台湾争取参与WHO体系多年来，至今唯一正式讯息平台是2009年台湾与WHO依《国际卫生条例》（International Health Regulations，IHR）互设“公卫事件资讯平台（IHR Event Information Site）”。然而中国却抢先一步在2005年WHO修订IHR之后，声称中国执行IHR（2005）的范围涵盖台、港、澳，并指定中国卫生部为中国及此三地的“国家对口单位”。在此情况下，WHO依循中国主张，在与台湾互设IHR互设窗口之后，一直未将台湾卫福部疾管署联络资讯公布在IHR官网上，导致世界各国在通报疫情时无法同步通报台湾。早在几年前就曾发生台湾旅客曾与他国结核病患同班机，该国却将讯息通报中国，导致我国晚了近半年才获知讯息的事故。

正因WHO此一作法，造成台湾与其他国家无法即时互通讯息的漏洞，导致此次武汉肺炎大爆发前，除了平常与台湾建立双边讯息管道的“特定国家”之外，台湾透过IHR向WHO提供的示警及质疑讯息，并未获得WHO列为公开讯息转知其他国家。

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