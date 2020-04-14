据台湾中央流行疫情指挥中心表示，国内14日无新增确诊病例，13日新增1,345例新型冠状病毒肺炎相关通报，截至目前累计48,549例（含44,890例排除），其中393例确诊，分别为338例境外移入及55例本土病例。确诊个案中6人死亡，124人解除隔离，其余持续住院隔离中。

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据上报今天报道称，124人解除隔离，武肺14日零确诊！全台维持6死393例。

中央流行疫情指挥中心表示，国内今(14)日无新增确诊病例，其中393例确诊。此外，有关3月30日返台专案航班共214名湖北返台民众，指挥中心指出，目前均已于14日解除隔离，并返家进行14天自主健康管理。

据台湾指挥中心指出，全球累计1,866,085例确诊，分布于184个国家/地区；病例数以美国580,619例、西班牙169,496例、意大利159,516例、德国123,016例及法国98,076例为多；病例中118,418例死亡，以美国23,529例、意大利20,456例、西班牙17,489例、法国14,967例及英国11,329例为多。

报道引述指挥中心提醒，民众平时应做好手部卫生与咳嗽礼节。自国外入境时，如有发烧、咳嗽等不适症状，应主动通报机场及港口检疫人员并配合防疫措施；返国后应落实14天居家检疫，如出现疑似症状，请联系卫生局或各县市关怀中心，并依指示就医，切勿搭乘大众运输工具；就医时，请务必告知医师旅游史、职业别、接触史及是否群聚（TOCC），以供及时诊断通报。

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