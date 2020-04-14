悬了? 福布斯激赞列蔡英文全球抗疫最佳女性领袖

新冠肺炎疫情全球肆虐，台湾的防疫措施被外界高度重视。美国《福布斯》（Forbes）杂志近日在官网刊文，列出全球多名女性领导人在对抗新型冠状病毒疾病方面有杰出表现，台湾总统蔡英文名列其中，文中更赞誉蔡英文防疫最早、最明快。福布斯此举是否激怒北京引发抵制，消息未提。

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据苹果日报今天报道称，《福布斯》列全球抗疫最佳女性领袖，激赞蔡英文措施最早最快。

《福布斯》周一刊登文章，以〈对新型冠状病毒有最佳反应的国家有什么共通点？女性领导人〉（What Do Countries With The Best Coronavirus Reponses Have In Common? Women Leaders）为题，内容列举多国女性领袖，除台湾总统蔡英文外，还有德国总理默克尔（Angela Merkel）、新西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）、冰岛总理卡特琳·雅各斯多提尔（Katrin Jakobsdóttir）、芬兰总理马林（Sanna Marin）、挪威总理艾娜·瑟尔贝克（Erna Solberg）、丹麦总理梅特·佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等。

报道称，文章称赞这些女性领袖，如何向世界展示在纷乱之中管理国家。文中特别介绍蔡英文，认为她在抗疫方面的行动，不但最早而且最快，早在1月份出现相关迹象时，蔡英文已实施124项措施来阻止疫情蔓延，并不必像其他地方现时一样，采取极端的封城措施。

据该报道，另外，蔡英文向欧美国家捐赠1,000万个口罩，亦为她赢得不少掌声。CNN指，蔡英文处置疫情，是“世界上最好的”的应对措施，至今台湾仅通告6人因武汉肺炎死亡。

相比之下，截至12日，德国有2,673人因染疫死亡，丹麦也有260人不治，而挪威则有98人，新西兰仅有4人死亡，算是较成功抗疫的国家。

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