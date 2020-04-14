日本推进25个都道府县的酒店接纳新冠无症状与轻症患者疗养

日本厚生劳动大臣加藤利胜在14日早上的内阁会议后的记者会见中指出，新型冠状病毒患者数从上星期开始倍增，宣布进入紧急事态的七都府县，占新增患者数的70%，为了防备感染者进一步增加，确保重症患者的住院床位，现在正在推进25个都道府县的酒店接受轻症与无症状的新冠患者疗养，目前东京都和大阪府已有轻症与无症状的新冠患者入住酒店。

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目前日本新冠病毒感染者剧增，据日本NHK电视台截止到14日的统计，日本累计发现的感染者已达8491人，其中东京都最多，达2158人，大阪府其次，为853人。

到4月12日为止，东京需要治疗和疗养的新冠患者为1974人，其中重症者37人，轻症与中等程度的患者1937人，目前东京都已确保感染新冠病毒的患者住院床位两千张，由于新的感染者与日俱增，东京都准备的感染病床难以确保，都政府为优先救治重症患者，4月7日起开始，将轻症患者和无症状感染者转移至酒店等住宿设施，东京都7日展示了上述感染者接受疗养及医学观察的酒店。该宾馆是位于中央区的“东横INN东京站新大桥前”。移住酒店的患者以24小时内没有出现37.5度以上发烧的感染者为对象，从7日开始，患者们将依次移住该酒店，最终将入住100人左右。

大阪府4月14日开始，让新冠无症状与轻症患者在超级酒店大阪温泉开始疗养。

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