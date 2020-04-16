孟加拉救起漂流海上2月的近400罗兴亚饥民

孟加拉国宣布，已在该国领海中救起海上漂流了至少2个月的382名罗兴亚饥饿难民。法新社报道，他们大多是老弱妇孺。

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法新社消息，孟加拉国海岸警卫队的一名中校发言人Rahman指出，海岸警卫队在收到有关难民船的信息后，展开了为期三天的搜索行动，夜间，他们在该国东南沿海附近，发现了这艘船只。

根据达卡论坛报指出，他们很可能来自当地的难民营的这些罗兴亚人朝着马来西亚方向逃亡。但因新冠病毒，被加强海上巡逻的马来西亚海警队强迫折返回航。

“这名发言人还说：“我们封锁了他们登陆的区域。 我们不能上前调查询问他们，因他们可能感染了冠状病毒。 根据一位当地记者在脸书Facebook上发布的视频显示，他们当中大部分都是瘦弱妇女和儿童者，站在海滩上。

一名当地行政官员告诉法新社，数点幸存者人数的工作仍在进行中，但人数应超过400人。达卡论坛报则说，这艘船载有近500名罗兴亚人。

将近一百万的罗兴亚人生活在孟加拉国与缅甸接壤的边境附近生活条件悲惨的营地中，其中许多人因2017年缅甸军队的虐待而逃离。

面对就业和教育前景不佳，成千上万的罗兴亚人已经试图逃到其他国家，例如马来西亚和泰国。 此外，在孟加拉国东南部的考克斯巴扎尔区，为了对抗冠状病毒大流行，强制实施全面封闭禁令。孟加拉国当局宣布，将近一百万罗兴亚人集中在这个世界上最大的难民营。

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