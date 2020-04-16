日本紧急事态宣言将扩大到全国

日本首相安倍晋三就新型冠状病毒在日本不断扩大，准备把宣布实行紧急事态的7都府县，扩大到日本全域，使日本全国全部进入紧急事态。

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在颁布全国全部进入紧急事态前，将向专家组成“基本对策方针等的咨询委员会”进行咨询。

据日本NHK电视台截止到15日的统计，日本累计发现的感染者已达9,434人，死亡191人，其中东京都最多，达2446人，大阪府其次，为968人。

另据报道，围绕新型冠状病毒在日本不断扩大，日本官房长官菅义伟在日本时间16日上午的记者会上答疑时指出：关于厚生劳动省集体感染对策班的北海道大教授西浦博表示：在什么对策都不讲的情况下，重笃患者会达85万人，其中约半数死亡的估算时指出：这是作为一名专家的说明，不是厚生劳动省的正式见解。他指出：西浦先生的计算把什么对策都不讲作为前提,但是现在这个前提是有差异的，我们正在不断采取对策，已经发布了紧急事态宣言。

日本厚生劳动省新型冠状病毒对策班，4月15日在厚生劳动省举行记者会，发布推算数据，对策班的带头人、北海道大学的西浦博教授(理论流行病学)指出，若不采取外出自肃等防止新型冠状病毒感染继续蔓延的措施，到疫情流行结束为止，日本国内将有85万人陷入重症状态，会有相当于半数的42万人以上死亡。

西浦博指出：如果是那样，那么有必要使用人工呼吸器和进入集中治疗室(ICU)治疗的重笃患者以15～64岁者20万1301人，65岁以上的65万2066人估算，将有85万多人陷入重症。根据中国方面的医学资料，重症患者死亡率科达49%。

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