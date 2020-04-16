韩国会选举结果出炉：朝鲜驻英国脱北前公使首创当选议员

韩国国会议员改选选举结果4月16日正式出炉，执政党共同民主党及联合参选的共同市民党合计获得180个国会席位，占韩国国会近60%，成为“超级执政党”。由此，韩国的行政和立法将迎来全新局面。值得一提的是， 在此次选举中，改名“太救民”的朝鲜驻英国前公使太永浩在世界著名的首尔富人区、江南区脱颖而出，成为了韩国宪政史上首位以“脱北者”身份当选的分区议员。

广告 继续浏览后续

据悉，韩国第一大在野党未来统合党及联合参选的未来韩国党则仅获得103个席位。据韩联社报道显示，这是1990年韩国三党合并成民主自由党并取得218席议席后，执政党再次获得绝大多数议席。分析认为，这意味着除了单独修宪以外，共同民主党几乎可以在国会“无所不为”。报导指，与三十年前出于上层建筑需要的朝野合流、人为组党不同，这一次是在体现韩国民意的选举竞争中产生，执政阵营在掌握央地政府权力的基础上还获得立法上的影响力，形成了在2022年3月大选以前完全主导政局的动力和基础。

报道称，一直被执政党批评拖国政后腿的第一大在野党未来统合党勉强跨过阻止修宪所需的100席门槛，政治地位大不如前，选战惨败领导缺位酿成内讧，近期恐难发挥对政府和多数党的制衡作用。在党内领导权的争夺中，更激进更强硬的派系有望得势，而第三势力在选举中溃败和地方保护主义抬头可能重演国会对峙僵局。该报道认为，预计民主党将乘着选战胜势加紧编制第二波抗疫预算。鉴于文在寅总统的支持率在疫情肆虐国难当头之际攀高，亲文派在党内的发言权将进一步加强。

同样在此次选举中引人注目的是，朝鲜驻英国前公使太救民（原名太永浩）成功当选为首尔江南区国会议员，成为韩国宪政史上，第一个以“脱北者”身份当选的韩国会议员。2012年，韩国歌星PSY以一曲《江南Style》让江南区实现全球举世闻名。据了解，太救民曾在2016年8月变节投诚韩国。他表示，韩朝分裂70多年来，首次有朝鲜出身者当选韩国国会分区议员，认为是韩朝人民和解、统一的第一步。在得知自己胜选后，他又强调，“韩国就是我的祖国，江南区就是我的故乡”。

太永浩此前在今年2月宣布代表在野的保守派自由韩国党参选国会议员，并改名为“太救民”。自由韩国党之后与新保守党、向未来前进4.0等政党及其他社会团体合合并为未来统合党，太救民则被安排在当选可能性高的保守派票仓江南区。尽管如上文所提到，未来统合党在这次国会选战中大败，被视为主战场的首尔49个选区只拿下8区，但在一片愁云惨雾中，太救民还是以58.4%支持率在江南区击败执政党候选人金星坤。太救民在确认当选后面对结果激动得说道，“今天的胜利不是属于我的胜利，而是江南区民伟大的胜利”。他并强调绝对不会辜负选民的期待。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅