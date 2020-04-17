安倍晋三：强力要求让台湾以观察员身份参与WHO

日本首相安倍晋三在当地时间周五晚出席新冠肺炎疫情记者会，并回答记者提问。针对日本国内就口罩、防护服等医疗物资短缺的情况，安倍表示，“有着很大程度上依赖中国的问题”。

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安倍晋三还告诉媒体日本政府发布紧急事态宣言的理由，是因为出现人口从受感染者众多的城市向其他地区迁移，而这则应绝对避免。还有日媒记者问到，日本对世界卫生组织（WHO）的资金援助是否需要重新调整，对此安倍回答称，他在G7领导人视频峰会上表示，国际社会仍需以WHO为中心一致抗疫。他称，“只有世界卫生组织才能够作为一个国际机构来应对这一全球大流行病”，不过，WHO的功能确实有必要受到充分的检视。

针对美国总统特朗普此前作出的暂停美国向WHO资助的决定，安倍晋三并未给予正面回应。安倍表示，各界对WHO的看法有很多，有人质疑WHO在政治上不中立，日本的立场一直是强力要求应让台湾以观察员的身份参与，不该具政治性，而是要彻底守护每个人的健康才对。安倍称，抗疫的第一线仍须有WHO的合作才行，日本完全没考虑要断绝给予WHO的分担费用，而是应该好好予以支持，至于有关WHO的问题点、课题，等疫情平息后再好好检视。对于安倍晋三的这一表态，台湾外交部随后向日方表示诚挚欢迎与感谢。

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