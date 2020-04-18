中国国务院批准南海三沙市设立市辖区 政府驻永兴岛、永暑礁

中国民政部官网4月18日刊登声明表示，中国国务院于近日批准，海南省三沙市设立西沙区、南沙区。

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中国民政部的声明指出，三沙市西沙区管辖西沙群岛的岛礁及其海域，代管中沙群岛的岛礁及其海域，西沙区人民政府驻永兴岛。三沙市南沙区管辖南沙群岛的岛礁及其海域，南沙区人民政府驻永暑礁。据悉，位于南海的三沙市于 2012年7月24日正式揭牌成立，隶属海南省，管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域。是中国位置最南、面积最大、陆地面积最小及人口最少的地级市。

三沙市由280多个岛、沙洲、暗礁、暗沙和暗礁滩及其海域组成，陆海面积约200万平方公里。其市政府驻于西沙永兴岛。设有4个工委、管委会，10个社区居民委员会。常住人口约1800人（不含驻市部队官兵），户籍人口621人。分析人士指，由于越南对西沙永兴岛具有主权声索，南沙永暑礁是中方在近年来通过填海吹沙而造成的人工岛，且菲律宾、越南亦对其具有主权声索，此次宣布在两地设立行政辖区或再次凸显南海争议。

同样在当天，据路透社报道显示，美国国务院发表的一封电邮声明中写道，“美国对中国针对其他声索国就海上石油和天然气地开发，反复采取挑衅行动的报道表示关注”。声明称，“在这种情况下，（中国）应停止其欺凌行为，并避免从事这种挑衅性和破坏稳定的活动。”报道提到，中国“海洋地质8号”勘测船本周二再次出现于离越南海岸158公里的水域，其属于越南的海上专属经济区。此外，该船只周四还进入了马来西亚附近海域。报道称，中方船只周五靠近马来西亚国家石油公司运营的西卡佩拉号(West Capella)。

近日，针对记者提问，4月9日，越南外交部发言人表示，3月30日越南常驻联合国代表团向联合国递交照会，反对中方关于南海主权主张的两份照会，重申对西沙和南沙群岛拥有主权，同时重申对根据《联合国海洋法公约》确定的海域拥有主权、主权权利和管辖权；中方如何置评的问题，中国外交部发言人赵立坚在14日的记者会上回应表示，我愿重申，西沙群岛、南沙群岛是中国领土。越南方面有关主张违反包括《联合国宪章》、《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。

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