美军电子侦察机现身台湾周边空域 4月以来第10度

美国海军一架电子侦察机约在当地时间周六中午出现在台湾南部海域。据悉，这是美军机自今年4月以来，第10度出现在台湾周边空域。

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依照追踪军机动态的推特账号“飞机守望”(Aircraft Spots)资料显示，美国海军一架P-3C“猎户座”反潜机大约在当地时间周六中午，出现于台湾南部海域上空。这是美军机自4月以来，第10度出现在台湾周边空域。据中央社报道，台国防部发言人史顺文对此表示，台海周边海空域情况，国军都全程掌握。而就在不到一天前的周五上午，美国空军的一架电子侦察机从台湾南部空域附近取道巴士海峡飞往南中国海。

据分析人士介绍，尽管新冠肺炎疫情在当下继续肆虐全球，但台海两岸的局势也呈紧张趋势。解放军海空军在近期多次进行了多机型参加的绕台巡航，“辽宁号”航母编队12日还航经宫古海峡南下、途经台湾东部海域，于13日通过巴士海峡，至南海相关海域开展训练。同样根据“飞机守望”提供的资料显示，13日以后，美国军机亦频繁出现在台湾南部海域：周六是13日（含）以来第6次，4月以来第10次在台周边空域飞行。

报道引述台国防安全研究院所长苏紫云的话称，“辽宁舰尚未北返，目前仍在南海一带活动。辽宁舰主要担任共军战略核潜舰的护航舰。美军今天出动反潜机，研判主要目的是侦测共军携带核导弹的战略核潜舰是否有异常活动。一旦共军战略核潜舰进入菲律宾海，即有能力直接攻击美国本土。”

此前，中国国台办旗下官网中国台湾网15日刊发了题为“说透了！‘武统’台湾什么时候开始？解放军专家权威解读”的文章，列出了“武统台湾”的条件。同日，解放军东部战区陆军旗下微信公众号“人民前线”也发出一篇“丢掉幻想，准备打仗”的文章，宣讲充分做好战前准备是掌握战争主动权的关键。

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