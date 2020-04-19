日本感染者突破一万一千人 面临医疗危机

据日本NHK电视台到19日为止的统计，在日本国内确诊的新冠病毒的感染者、在机场的检疫确认的输入感染者、乘政府包租飞机回国等的感染者已达1万437人。加上邮轮钻石公主号的乘客、船员上的712人，日本累计感染者为1万1149人。死者为237人。

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而据最新消息，东京都19日新增加的感染者数达107人，连续6日超过100人，已经超过3000人，合计为3082人。

日本急救医师学会和日本临床急救医学会14日发表紧急联合声明，表示”已经体会到急救医疗体制的崩溃”。

据日本共同社18日的调查，在东京都、大阪府、滋贺、冲绳等8都府县，空床已经不满20%。

8个都府县还包括石川县、兵库县、香川县和福冈县。地方城市原本病床数和医务工作者就比较少。一旦疫情爆发，就有可能无法实施必要的治疗，导致医疗迅速崩溃。

目前有12个地方自治团体发生被认为是医院内感染事例，有41个地方自治体反映口罩和防护服等不足，21地方自治团体反应医疗工作者不足。

根据日本医师会的估算，在全国的医疗机构1个月需要的医用口罩4亿～5亿枚，N95口罩和医用上衣及面罩各约3千万，目前日本难以提供这些医护用品，什么时候到货也难以预料。根据全国的医生等组织的工会“全国医师联合”反映，1周只使用一个口罩和使用塑料垃圾袋作为防护服投入工作已在全国的医院常态化。

在大阪市，市长呼吁市民捐献雨衣和雨斗篷作为防护服使用。

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