台湾怪怪的? 谁抢先注册了铜锣湾书店名

前香港铜锣湾书店店长林荣基25日将在台北重开书店，不料却接获律师信，内容指“铜锣湾书店有限公司”已于3月3日注册，指控林荣基的“中山铜锣湾书店”与其业务性质相同，要求他不得使用“铜锣湾书店”名称。

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据中央社今天报道称，铜锣湾书店被抢先注册。林荣基指：25日照常开业。前香港铜锣湾书店店长林荣基4月25日将在台北重开书店，不料却接获一家律师事务所发函，声称接受3月初注册的“铜锣湾书店有限公司”委托，要他不得使用“铜锣湾书店”名称。

报道称，林荣基中午接受中央社记者访问时表示，现正委托律师协处，书店仍会在25日中午如常开幕，“我不管他，照样开我的书店”。据林荣基表示，上午收到律师信，内容指“铜锣湾书店有限公司”已于3月3日注册，登记在新北市，指控林荣基的“中山铜锣湾书店”与其业务性质相同，涉及不公平竞争，侵害商标权，要求他立即停止在台湾使用“铜锣湾书店”名称及其他一切侵权行为。

据林荣基直呼，香港铜锣湾书店已被中共用暴力摧毁、收购，“没想他们又抢先注册，在台湾又开一家假的”。“我不管他，照样开我的书店。”

该报道称，根据经济部商业司商工登记公示资料，所谓“铜锣湾书店有限公司”核准设立日期为今年3月3日，代表人为蒋东展，资本额仅新台币5万元，注册地点位在新北市中和区。台湾知识产权局商标检索系统网页则显示，“铜锣湾书店有限公司”于4月7日申请商标注册，有关商标图样，与香港铜锣湾书店的招牌字样几乎相同，注册代理人余忠益。

中央社说，香港铜锣湾书店店面在事发后闲置至今，香港知识产权署资料系统则显示，尚未有人在香港将“铜锣湾书店”作商标注册。林荣基在台注册的“中山铜锣湾书店有限公司”核准设立日期为今年3月31日，股权状况为属“侨外资”，资本为64万元。

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