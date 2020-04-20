台湾铜锣湾书店店名商标遭余忠益抢注或要查背景

香港铜锣湾书店25日将在台北重新开幕，却出现店名、商标遭人抢先注册。根据台湾经济部商业司商工登记公示资料，所谓“铜锣湾书店有限公司”资本额仅新台币5万元，注册地点位在新北市中和区。注册代理人为“余忠益”。林荣基质疑这是中国当局势力的作为。

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据中央社今天报道称，铜锣湾书店遭抢注。台湾陆委会指：将查明中共是否介入。香港铜锣湾书店25日将在台北重新开幕，却出现店名、商标遭人抢先注册。陆委会晚间表示，将与相关单位进一步查明是否有中共势力涉入本案，并会提供店主林荣基必要协助。

大陆委员会晚间透过短信说明表示，经向主管机关初步了解，林荣基所设立公司的名称，是经济部核准同意使用。陆委会将与林荣基联系了解实际情况后，提供必要协助。至于本案有否中共势力涉入，也将会同相关单位进一步查明。

报道称，林荣基今天受访时表示，上午收到一封律师函，内容声称“铜锣湾书店有限公司”已于3月3日注册，登记在新北市，代表人为蒋东展。律师函并宣称，林荣基登记的“中山铜锣湾书店”与其当事人的业务性质相同，涉及不公平竞争与侵权，因此要求他立即停止在台湾使用“铜锣湾书店”名称及其他一切侵权行为。

消息说，对此，林荣基质疑这是中共势力的作为。

根据经济部商业司商工登记公示资料，所谓“铜锣湾书店有限公司”资本额仅新台币5万元，注册地点位在新北市中和区。

智慧财产局商标检索系统网页则显示，“铜锣湾书店有限公司”于4月7日申请商标注册，有关商标图样，与香港铜锣湾书店的招牌字样几乎相同，注册代理人为“余忠益”。

该报道引述智慧局方面则表示，4月初提出申请的“铜锣湾书店”商标案件目前仍在排队待审。由于“铜锣湾书店”属于地名加上通用名词的商标，除非申请人能证明特殊性或有辨识度，否则一般不会通过审查。在这个前提下，林荣基也能备妥资料提出申请。

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