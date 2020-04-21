台湾敦睦舰队支队长及舰指部指挥官遭撤职海军司令国防部长自请处分
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台湾敦睦舰队盘石舰官兵感染新冠肺炎人数不断增加，到21日为止达到27位，国防部长严德发21日晚间举行临时记者会，公布第一波惩处名单：敦睦舰队支队长陈道辉少将、舰指部指挥官高嘉滨中将遭撤职，接受调查。严德发并亲率军方将领向社会大众鞠躬道歉。
国防部调查小组发现，盘石舰访问帛琉期间，舰上竟有148人曾找过医官就诊，共226人次，包括发烧及上呼吸道感染等。舰上的胸腔外科中尉医官都曾回报，但敦睦支队却没有向上呈报，导致国防部长严德发、参谋总长黄曙光、海军司令刘志斌、海军参谋长敖以智等人无法得知情况，以致参谋长敖以智15日在立法院答询时仍坚称，敦睦舰队官兵「健康良好」、「都没问题」，当天下午就开始休假。目前这些病历及医疗纪录，已经全部移给中央流行疫情指挥中心。
严德发表示，目前是初步调查结果，其他人员在隔离期满、完成后续调查之后，事证到哪里，就办到哪里。至于他个人和海军司令刘志斌上将也已向总统蔡英文自请处分。
蔡英文21日晚间表示，盘石舰爆发疫情，该坦承的绝不隐匿，该负责的绝不逃避，调查和检讨只是一个开端，她说，「严部长更重要的任务，是彻底改变导致这次缺失的根本问题」。她已请政务委员罗秉成督导这起案件的进度。
另外，台湾敦睦舰队此行前往帛琉的航程花费7天，但返程竟花了25天，不寻常的情况也跟随新冠肺炎感染事件曝光。国防部官员今天证实，支队回程途中，确实曾执行特别任务，相关任务虽然重要，也有一定机敏性，但并不是所谓「错过以后就没有机会再作」的任务。不过官员没有公布特别任务的内容。
媒体也质疑，敦睦舰队的两艘巡防舰「岳飞舰」和「康定舰」9日返抵台湾后，12日即不见踪影。严德发证实，当时大陆辽宁号航母战斗群从东部外海经过巴士海峡，往西南方向行驶，因此军方派了敦睦舰队刚返港的两艘作战舰在ADIZ(防空识别区)周边监控，守护海疆。
严德发并公布军方对这个事件调查的四大缺失，一、3月6日起的五起官兵发烧病例，担任敦睦支队长的陈道辉少将没有向舰队指挥部回报；二、4月14日由国军高雄总医院组成的联检小组到各舰实施入境检疫，联检人员应检视体温量测、健康纪录、航行期间人员就医纪录等，但没有落实；三、在帛琉除拜会及表演外，规定必须全程戴口罩，保持安全距离，也没有落实；四、海军事前防疫措施规划不足，舰指部因应武汉肺炎虽制订了防范措施，但只针对「境内」工作，并没有针对远航任务的规划。
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