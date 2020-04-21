台湾铜锣湾书店遭抢注 林荣基又遭泼漆 台人指警惕事件背后势力

提供来台寻求庇护的香港“反送中”抗争者自食其力的“保护伞”餐厅，近日开始试营运，铜锣湾书店25日也将在台北重新开幕，店长林荣基昨天却接获律师函警告，今天更遭人泼漆。林荣基今天上午是在台北市中山区遭人泼红漆，他下午于警局作完笔录后表示，怀疑犯嫌是观察他日常作息后预谋犯案，警方受理报案后，暂先锁定两嫌追缉。

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据中央社今天报道称，林荣基遭泼漆，在台港人指警惕亲中势力确实存在。据在台港人与港生团体边城青年发言人Justine下午接受中央社记者访问时表示，他们相信台湾的法治，但不可讳言，亲中势力确实存在于台湾，希望在台港人仍要有所警惕。

据Justine表示，虽然这阵子并未接获有其他港人被滋扰、恐吓的事件，但他们很清楚这些有心人士确实存在，“我们相信台湾的法治，但还是要谨慎、警惕”。她也提到，不论是“保护伞”或是铜锣湾书店，都会是显著的目标，“就像香港支持民主派的‘黄店’一样”。

香港“反送中”抗争者义务律师黄国桐开设的“保护伞”餐厅，19日开始试营运，提供来台寻求庇护的香港“反送中”抗争者自食其力的机会。铜锣湾书店则预计于4月25日在台北中山区重新开幕。

不料，林荣基昨天接获一封律师函，称“铜锣湾书店有限公司”已在3月初被注册，要求他不得继续使用相关店名；今天上午他在书店附近用餐又遭不明人士泼漆，让他质疑这一系列作为是中共势力的恐吓。

该报道称，事实上，从去年香港爆发“反送中”事件以来，港人在台湾遭骚扰事件频传。例如各大专院校声援“反送中”的连侬墙遭破坏、香港学生遭统派人士辱骂、香港歌手何韵诗来台也遭人泼漆等。

除此之外，香港民主派人士去年来台出席活动，也不时有统派团体在周边滋扰。

就前香港铜锣湾书店店长林荣基今天在台北市中山区遭人泼漆，台北市议员林亮君表示，类似状况层出不穷，疑有组织刻意犯案。警方指出，已在林荣基的书店外设巡逻箱，并积极调查。

林荣基来台后决定在中山区重开书店，新书店将于25日对外营业。林荣基今天上午近9时许在台北捷运中山站附近咖啡厅用餐时，突遭2名头戴帽子、目视约30岁男子泼洒红漆后逃逸，林荣基事后报警。

中山、大同区无党籍台北市议员林亮君接受媒体电话访问时表示，近期在台北市类似状况层出不穷，例如香港歌手何韵诗去年9月来台参加台港大游行时，遭统促党成员泼漆等，怀疑背后有组织刻意犯罪，要求北市警局严查。

她说，林荣基遭泼漆、旧店名也被注册，显示有对岸势力进入台湾，渗透许久，就是要恐吓在台湾追求民主、自由的香港人或中国人。林荣基被攻击，某种程度是与政治立场有关，要求警方前往设置巡逻箱。

据林亮君另在社群网站脸书（Facebook）粉丝专页提到，林荣基在香港已失去言论自由，在台湾难道要因政治立场被攻击，不能让这种事发生，台北市警察局中山分局已着手处理，并同意加设巡逻箱及积极调查，若背后有组织涉及犯罪，警方一定要严办。

该报道称，辖区台北市中山警分局表示，经评估后，此处已发生治安事件，依程序可设置巡逻箱，决定今天在林荣基的书店外及书店所处大楼各别设置巡逻箱，员警会到场巡查，警方也会积极追缉泼漆嫌犯。

报道引据警方调查了解，林荣基今天上午8时50分独自在北市中山区中山北路一段巷弄内的咖啡店用餐时，突然遭一名身穿深色衣裤的不明男子上前朝他泼漆，造成他头部和衣裤都是红漆污渍，但幸未受伤，犯嫌案发后立即徒步逃离现场。

根据案发现场监视器画面可看到，身穿深色衣裤的不明男子先在咖啡店附近徘徊、观望，随即便走到林荣基身边朝他泼洒红漆，随即徒步逃离现场，全身满是红漆的林荣基立即紧追在后，但仍让犯嫌逃逸。

据该报道称，林荣基下午作完笔录后受访表示，目前全案交警方处理，并说“台湾警察是这样（手势比赞），香港警察是这样（手势比倒赞）”，同时也感谢各界关心。

媒体关心案发原因是否和25日将在台北重开书店有关。林荣基说，可能和这个有关系，但书店将如期开幕，“没问题”，但对“铜锣湾书店”名称注册争议一事，则说往后再谈。

据林荣基提到，自己几乎每天都到同一间店去喝咖啡，认为犯嫌事先观察过他的日常作息，怀疑对方今天是事先埋伏犯案，但自己并未受伤。

针对此案，警方目前正积极调阅监视器以厘清犯嫌身分，目前暂锁定两嫌追缉，全案将朝涉恐吓、毁损、伤害、强制和妨害名誉等罪嫌侦办。

据中央社说，林荣基25日将在台北中山区南京西路重开书店，但日前却接获一家律师事务所发函，声称接受3月初注册的“铜锣湾书店有限公司”委托，要他不得使用“铜锣湾书店”名称。他稍早受访表示，昨天才收到律师函警告店名已被注册，今早就被泼漆，恐吓意味十足，“开个书店就要恐吓，真的很荒谬”。

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