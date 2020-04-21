日本官房长官就“金正恩健康恶化说”表示继续收集信息

就美国CNN电视台报道的朝鲜劳动党委员长金正恩病危一事，日本官房长官菅义伟在日本时间21日上午的记者会见中表示：我们已知道了这一报道，我们将继续和美国紧密合作，收集相关情报，并进行分析。

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据美国CNN电视台当地时间21日报道，有消息称：朝鲜劳动党委员长金正恩在手术后处于危笃状态。

4月15日，是金正恩的祖父、原朝鲜国家主席金日成诞辰108岁的纪念日，但是朝鲜方面没有报道有关金正恩的消息，金正恩也没有出席纪念活动。

据韩国主要由脱北者运营的专门研究朝鲜的网站“每日朝鲜”(Daily NK)援引朝鲜国内匿名消息人士的话说，金正恩4月12日在朝鲜平安北道妙香山地区的一家金氏专用医院“香山诊疗所”里接受心血管系统手术后，正在附近的“香山特阁”疗养。金正恩最后一次公开露面是在4月11日主持劳动党中央政治局会议，据报他随后前往医院。

韩国统一部21日在回答记者提问时提及CNN的报道并指出：看到有关〔金正恩健康异常〕的相关报道，我们正在注视相关事项。美国正在关注有关金委员长健康异常说的报道，而统一部目前并不掌握能够确认的事情。

而韩国总统府发言人的姜珉硕21日对记者指出：现在在朝鲜内部没有特别异常的动向。

据韩国联合新闻21日报道：韩国总统府高官对联合新闻说：“金委员长现在和亲信们在地方逗留”，“没有把握证实他健康异常的特别动向。”

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