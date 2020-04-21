法国媒体：不知去向的金正恩

朝鲜领导人金正恩“神秘失踪”引发法国媒体的关注。《费加罗报》相关标题为“金正恩神秘失踪”。LCI新闻网上刊出的标题为“不知去向的金正恩”。《观点周刊》提问道：“朝鲜领导人金正恩怎么了？”《世界报》的标题为“金正恩手术后病危了？"各大媒体对他缺席纪念爷爷、朝鲜国父金日成诞辰108周年的“太阳节”活动表示费解。

广告 继续浏览后续

LCI新闻网上表示，金正恩以前也有不公开露面同类情况，那曾是2014年。根据韩国情报机构的消息，消失了近6个星期的金正恩忽然拄着拐杖视察平壤的一个住宅项目，情报机构表示，当年因为他左脚接受了手术治疗，正在恢复当中。

LCI网站表示，此次是否有法国医生的参与不得而知，但医术高超的法国医生经常被“邀请”到平壤看心电图、去给神秘的人做手术。但多数情况是法国医生根本不知病患的真实身份。

2008年12月11日，《费加罗报》曾刊出一篇题为《守护在金正日病床边的法国医生们》(Ces médecins français au chevet de Kim Jong-il)的文章。此篇文章表示，法国医生从1990年初开始就时不常被派往平壤给高层看病，但长年以来，医生都守口如瓶，谁也不愿意多嘴给自己找麻烦。而在此篇报道中，两名医生回述了他们穿梭巴黎-平壤的一些经历。

已经退休的神经外科医生伊夫-博安(Yves Bouin)回忆道，2004年春，他忽然接到法国情报部门打来的电话，情报部门以为他手中有金正日HIV抗原检测血样，他表示，金正日曾被怀疑患有艾滋病。《费加罗报》写道，医生博安在巴黎还给金正日的同居伴侣高英姬(KoYoung Hee)做过手术，当年查出她患了癌症。

神经外科医生伊夫-博安还表示，他和妻子曾四次前往平壤，给重要人物看病。他们驻的旅馆和金正日的住家之间有地下通道，以便不引起别人的注意。法国医生回忆说，一有问题他们就给我打电话，不是要更换人工心脏瓣膜就是要肝素。

朝鲜驻联合国代表Tchoë-il是法国医生和这些神秘病患之间的“牵线人”，他的法文很过关，为朝鲜领导层获得一流治疗穿针引线。巴黎圣安妮医院神经外科的外科医生弗朗索瓦•格扎维•鲁（Francois-Xavier Roux）也给金正日看过病。他对《费加罗报》记者表示，金正日中过风，但并没有给他手术。博安医生还告诉媒体，他感觉是金正日掌控着国家的一切。但他也不便多说，因为都是些医疗秘密。神经外科医生伊夫-博安还是前法国外交部长、无疆界医生组织负责人库什内的好朋友。

在金日成年代时，朝鲜高层就已经多次邀请法国医生远程到平壤给他们看病。《费加罗报》报道：1991年11月，金日成心力衰竭。驻联合国代表Tchoë-il本来想请瑞士医生，遭到拒绝之后，在里昂医院找心脏病专家。

神经外科医生伊夫-博安(Yves Bouin)回忆说，有一天，朝鲜驻联合国代表Tchoë-il向里昂医生展示了一位需要植入心脏起搏器的心电图，但这名患者是谁，他一直不愿意透露他真实的身份。

10天后，外科医生携同他妻子、麻醉医生和一名护士乘专机首先赶赴日内瓦。他们在日内瓦看到朝鲜外交官向国内运送10多个超大的箱子，都不需要检查，通过了飞机场专用出境通道。而到了平壤，法国四名医护人员才知道箱子里装着350个心脏起搏器，价值1百万法郎，折合65万欧元。

到朝鲜后，法国几名医生给15名年轻军人植入了起搏器后。刚刚做完艰难的手术，朝方突然表示，手术还没有完毕。还有一个人需要同类手术，但他的年龄大一些。法国医生不便多问照做了。回到法国后才知道，那为年龄大的患者就是金日成。

几年后，金日成从马上摔下来，头部受伤、脑出血。两名朝鲜外交官来到巴黎一家医院，要求法国医生立即赶往平壤。但朝方并不讲明实情。不告诉他们病患是谁、也不告诉他们病情是否严重。

朝鲜外交官编瞎话说是一名科学家病重，又借口脑溢血图片忘在平壤了，让法国医疗队专门跑一趟。而到了平壤，法国医生见不到病患，只看到了病例。

朝鲜方面一次不行就再请另外的脑神经外科医生，查证一下前面的医生是否在骗他们。此一做法显示了对他们的不信任。

神经外科医生伊夫-博安(Yves Bouin)回忆说，有一次他被请到平壤给某人做手术。平壤方面先让他的妻子返回法国，把他一个人留下来。随后，他给10几个人做了腰椎的手术，和往常一样，他也不清楚所有病人的真实身份。但让他害怕的是，平壤当局把妻子和他分开，他一时担忧这个政权会让他无缘无故地失踪。他告诉《费加罗报》记者，现在回想起来，他还会被吓得出冷汗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅