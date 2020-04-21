美媒曝金正恩病重 中韩否认 仍扑朔迷离

朝鲜领袖金正恩病重消息甚嚣尘上。中共中央对外联络部的一位官员今天匿名表示，朝鲜领导人金正恩据信不是病重。韩国总统文在寅的安全顾问文正仁称，他未听说任何金正恩健康情况的消息。

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据路透社今天报道称，中共外联部消息人士指朝鲜领导人金正恩据信并非病重。

中共中央对外联络部的一位官员周二对路透表示，朝鲜领导人金正恩据信不是病重。此前有媒体报导了金正恩的健康状况。

路透社说，鉴于此事的敏感性，该官员拒绝透露身份。中共中央对外联络部是与邻国朝鲜打交道的中国主要机构。

法新社报道称，金正恩健康引揣测，但首尔淡化病危说。

朝鲜领导人金正恩健康情况引发媒体关注后，韩国方面淡化有关金正恩病情严重的说法。

由脱北者经营的「每日北韩」（Daily NK）线上媒体表示，金正恩本月稍早接受心血管治疗，并在平安北道的别墅休养。

法新社说，目前此内容无法获得证实。

事件引发广大臆测，是因美国有线电视新闻网（CNN）引述美国官员称华府正「监控情资」，说金正恩「手术后情况危急」。但CNN也没说「情资」为何。

据韩国总统府青瓦台发言人透过声明表示：「我们没有什么可证实的，截至目前也没有在朝鲜内部侦测到特殊行动。」

法新社称，就金正恩传动手术，韩国专家指勿太早下定论。韩国青瓦台说没有在北韩侦测到异常动态，连金正恩有没动过手术都无法证实。南韩总统文在寅的安全顾问文正仁告诉法新社，他未听说任何金正恩健康情况的消息。

据分析家表示，应对「每日北韩」的消息谨慎看待。

脱北者出身的首尔研究人员安灿一（Ahn Chan-il，音译）表示，心脏手术需要先进医疗设备，只有平壤有这类资源，转到其他地方进行手术「毫无道理」。据他说：「当下什么都没有证实，还不到对他情况下定论的时候。」

共同社今天报道，美国CNN电视台20日援引美情报部门人士的话报道称，有消息显示朝鲜劳动党委员长金正恩接受手术，陷入危重状态，相关部门正予以关注。该消息的真伪不得而知。另一方面，韩国总统府相关人士21日向韩国媒体称“金委员长的身边没有特异动向”。韩国总统府发言人也称没有发现朝鲜内部异常情况。

据CNN称，该手术与新型冠状病毒无关。金正恩在迎来已故金日成主席诞辰108周年的15日的“太阳节”并未露面，有说法称其健康状况令人不安。

该报道说，日美韩正在加紧收集情报。

路透社也于21日援引韩国媒体的报道称，金正恩12日接受了心血管相关手术。据称消息来源不明。

朝鲜国营媒体12日报道称金正恩11日出席了在平壤召开的党政治局会议，此后他没有在公开场合露面。

据共同社消息说，2011年12月金正日总书记去世后，金正恩成为朝鲜最高领导人。从2012年至去年，金正恩连续八年在太阳节访问了安放有金日成和金正日遗体的锦绣山太阳宫，但今年仅有干部访问的报道。韩国情报部门称，金正恩2014年曾接受过左脚踝囊肿摘除手术。据称当时由欧洲的医生执刀，从当年9月至10月的约40天期间关于金正恩动向的报道中断。

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